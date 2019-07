QUELLE » Oktober Promotion

ARTIST » Pixies

Oktober Promotion

Aus den Tiefen des Unterbewußten, kopfkinohaft, überirdisch aber doch irgendwie seltsam vertraut und ein wenig verstörend – herzlich willkommen zum brandneuen Studioalbum der einzig wahren Pixies! „Beneath The Eyrie“ nennt sich das neueste Werk der amerikanischen Indie-Rock-Legenden; eine vertonte Sammlung von Erwachsenenmärchen über Hexen, Daniel Boone, namenlose Sonderlinge und andere Außenseiter aus dem wundervoll schrägen Pixies-Kosmos. Das 12 Tracks umfassende Album wird weltweit am Freitag, den 13. September via Infectious/ BMG veröffentlicht.

Mit der Single „On Graveyard Hill“ bieten Black Francis (Vocals, Gitarre), Joey Santiago (Gitarre), David Lowering (Drums) und Paz Lenchantin (Bass) schon mal einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album an. „On Graveyard Hill“ wurde von Francis und Lenchantin co-komponiert und erzählt in klassischer Pixies-Manier ein In-Your-Face-Märchen von dunklen Mächten und bevorstehendem Untergang. Der Track ist HIER zu hören.

Korda Marshall (Senior Vice President von BMG Music, UK): „Es gibt nicht viele Bands, die von sich behaupten können, die Musik geprägt und Hörgewohnheiten verändert zu haben. Die Pixies sind definitiv so eine Band, die auch mit ihrem phantastischen neuen Album wieder Grenzen sprengen wird. Wir fühlen uns geehrt und sind unglaublich stolz, dass sie bei Infectious/ BMG unterschrieben haben. Und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Das im Jahr 2018 geschriebene „Beneath The Eyrie“ wurde von dem mehrfachen Grammy-Nominee Tom Dalgety (Ghost, Royal Blood, Pixies „Head Carrier“-Album) produziert und im vergangenen Dezember in den Dreamland Studios nahe Woodstock bei New York aufgenommen. Während einer Aufnahmepause fiel Drummer David Lowering außerhalb des Studios – der mittlerweile umgebauten, ehemaligen St. Johns Church aus dem Jahr 1896 – über sich ein Adlerhorst, englisch „Eyrie“ auf: Der Impulsgeber zum Albumtitel „Beneath The Eyrie“.

Die Studioaufnahmen zu „Beneath The Eyrie“ haben die Pixies erstmalig für die Öffentlichkeit in einer 12-teiligen Podcast-Serie mit dem Titel „It´s A Pixies Podcast“ festgehalten. Die Band lädt ihre Fans ein, die Entstehung der Songs von den ersten Anfängen bis zur letztendlichen Albumversion mit eigenen Augen mitzuverfolgen. Zusätzlich gewähren die einzelnen Bandmitglieder in einer speziellen „Video Booth“ spannende Einblicke, persönliche Impressionen und Gedanken zum Album Making-Of. Der Podcast wurde von der Band höchstpersönlich produziert und wird vom New York Times-Bestsellerautor Tony Fletcher moderiert. Der „It´s A Pixies Podcast“ ist weltweit ab dem 27. Juni auf Apple, Spotify, Acast, Stitcher, Google und bei diversen anderen Podcast-Anbietern zu sehen. Bis zum Albumrelease von „Beneath The Eyrie“ am 13.09. gibt es jeden Donnerstag eine brandneue Folge.

Parallel zum Albumrelease am 13.09. werden die Pixies auf einer ausgedehnten 2019-2020 Worldtour zu erleben sein. Die Tour beginnt am 31. August im Rahmen des von The Cure kuratierten Daydream Festivals im kalifornischen Pasadena: Zum ersten Mal seit dreißig Jahren teilen die Pixies die Bühne mit The Cure, seitdem man erstmalig gemeinsam im Jahr 1989 im Dodgers Stadium in Los Angeles zu sehen war. Anschließend geht es für Black Francis und Co. direkt weiter auf große Headlinertour nach Europa, wo die Pixies seit mehr als zwei Jahren nicht mehr zu Gast waren. Natürlich macht das US-Quartett dabei auch Station in Deutschland. Hier die deutschen Daten:

05.10. Berlin, Columbiahalle

07.10. Köln, Palladium

15.10. München, Tonhalle

Unsere Pixies Empfehlung

Beneath The Eyrie Beneath The Eyrie

BMG Rights

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 10.07.2019 um 13:04 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API