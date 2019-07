KING’S X mischen nun schon seit mehr als 30 Jahren die Musiklandschaft auf. Genretechnisch nie ganz greifbar zwischen Progressive Rock, Grunge und Hard Rock, kann die Band auf mittlerweile 13 Studioalben und unzählige Konzerte zurückblicken. Gestartet waren die US-Amerikaner noch unter dem Namen Sneak Preview, bevor sie sich in King’s X umbenannten und im Laufe der 80er ihren ganz eigenen Sound entwickelten. Songs wie „It’s Love“, „Dogman“ und „Over My Head“ brachten der Band eine treue Fangemeinde und schließlich auch Stadiontouren im Vorprogramm von Rock-Legenden wie AC/DC, Pearl Jam und Iron Maiden. Auf ihren Konzerten stellt die Band unter Beweis, dass in ihnen auch nach all den Jahren immer noch das Feuer des Rock brennt. Das wird am 15.09.2019 in der Kölner Kantine mit Sicherheit nicht anders sein.

Support Act: Trope