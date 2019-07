DATUM » 16.08.2019 - 18.08.2019



In nur wenigen Wochen geht das MS Dockville in die 13. Runde. Was 2007 als überschaubares Musik- und Kunst Experiment begann, ist heute aus der deutschen Festivalszene kaum mehr wegzudenken. Dafür sprechen nicht nur die jährlich steigenden Besucherzahlen, sondern auch die Prominenz auf der Bühne: denn Headliner ist dieses Jahr niemand weniger als Nachwuchstalent Billie Eilish.

Dennoch bleiben die Veranstalter ihren Wurzeln treu und so finden sich im LineUp überwiegend deutsche Künstler und Newcomer, darunter auch einige Wiederholungstäter wie die Indie-Pop Band Von Wegen Lisbeth, die Art-Rock Band Bilderbuch oder die Brass Band Meute. Auch HipHop und Deutschrap Liebhaber kommen nicht zu kurz: RIN, Bausa, Nura, Tua oder Karate Andi um nur einige zu nennen werden den Besuchern von Freitag bis Sonntag ordentlich einheizen. Und wer nach dem letzten Act immer noch nicht genug hat, tanzt sich bei Britney Baby One More Time die Füße oder Depri Disco die Füße platt. Das Lineup beweist also wieder einmal: hier ist für jeden etwas dabei!

Neben Musik spielen jedoch auch Kunst und Kultur wie jedes Jahr eine große Rolle. Denn das MS Dockville ist Höhepunkt und Abschluss zu gleich einer ganzen Reihe von Events, die alle auf dem Gelände des im Süden von Hamburgs gelegenen Stadtteil Wilhelmsburg stattfinden. Hier ist nicht nur das Pre-Festival SPEKTRUM zu nennen, sondern insbesondere das MS Artville. Regionale aber auch internationale Künstler bauen monatelang an ihren Kunstwerken, die an aktuelle politische und ökologische Themen anknüpfen. Auch am MS Dockville kann man die aufwändigen Installationen und Bauten auf der rechten Seite des Festivalgeländes noch bestaunen. Unser Tipp: am besten am Vormittag, bevor der Trubel losgeht, mit einem Kaffee in der Hand in aller Ruhe bestaunen. Danach einfach weiter zur Main Stage schlendern, auf der sich am frühen Nachmittag die Dichter und Denker des Landes mit ausgefallenen Texten beim Slamville battlen.

Und wer zwischen dem ganzen Angebot eine kleine Pause benötigt, genießt das bunte Treiben auf den Treppen vor der Klüse inklusive wunderbar industrieller Hafenromantik. Die gegenüberliegenden, bei Nacht als XXL Leinwand genutzten Speicher, machen die Atmosphäre perfekt.

Neugierig? Dann sichert euch jetzt die letzten Tickets und hört in die Dockville 2019 Playlist auf allen gängigen Streaming Plattformen rein. (LINK Z.B. SPOTIFY)

LineUp:

BILLIE EILISH · RIN · VON WEGEN LISBETH · BILDERBUCH · JUNGLE · JON HOPKINS live · PARCELS · MEUTE · BAUSE · AURORA · LOYLE CARNER · GIANT ROOKS · ROOSEVELT · MONOLINK · EX:RE ·HVOB live · TWO FEET · BOY PABLO · DRANGSAL · MINE · CHRISTIAN LÖFFLER live · DJ SEINFELD · YVES TUMOR solo live · I HATE MODELS · LA FLEUR · WEVAL · KERALA DUST live · UVM.