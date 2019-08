QUELLE » Oktober Promotion

New Model Army veröffentlichen mit „Never Arriving” eine weitere Single aus ihrem kommenden Studioalbum „From Here“, welches am 23. August über earMUSIC erscheint.

„Never Arriving” zeigt die Band im Geschichten-Erzähl-Modus auf einer 5-minütigen musikalischen Reise durch weite Landschaften und Klangwelten, welche dieses Album charakterisieren. Treibende Rhythmen, prägnante Gitarren-Riffs und atmosphärische Passagen geben den zutiefst bewegenden und aufrüttelnden Texten ein Leben für sich. Begleitet wird die neue Single von einem Video, welches in der Nähe der Heimat der Band in Yorkshire, inmitten der Landschaft, an einem kalten, nebligen Tag von Stacy Picard and Vaughn Matthews gedreht wurde.

„Never Arriving” kann hier angehört werden. Das Video gibt es auf dem offiziellen earMUSIC YouTube Kanal.

Der Song folgt der Veröffentlichung der Single „End Of Days”, ebenfalls zu hören auf ihrem neuen Studioalbum. „From Here“ wurde zu Beginn des Jahres auf der kleinen norwegischen Insel Giske in dem schönen Ocean Sound Recordings Studio aufgenommen. Das Album reflektiert die beeindruckende Isolation der Umgebung und birgt dennoch tiefgründige Nachrichten für die Welt, in der wir alle leben, in der Zeit, die wir erleben. „From Here“ wird sowohl als CD Hardcover Mediabook, als Doppel-180g-LP im Gatefold sowie Digital erscheinen. Eine streng limitierte 2LP-Splattered-Vinyl-Edition, eine limitierte 7“-Vinyl-Single und verschiedene Produkt-Bundles werden über einen exklusiven Direct-to-Consumer-Webshop erhältlich sein.

Ab Oktober geht die Band auf große Europatournee:

10. Oktober – Dortmund, FZW

11. Oktober – Hamburg, Markthalle (ausverkauft)

12. Oktober – Berlin, Huxleys

24. Oktober – Freiburg, Jazzhaus

25. Oktober – München, Backstage

26. Oktober – Stuttgart, LKA

27. Oktober – Nürnberg, Hirsch

29. Oktober – Dresden, Beatpol

30. Oktober – Frankfurt, Batschkapp

31. Oktober – Losheim, Eisenbahnhalle

14. Dezember – Köln, Palladium

