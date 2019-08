Am 30.08.2019 veröffentlicht das norwegische Label Karisma Records das fünfte Album ihrer Landsleute Magic Pie seit der Bandgründung in 2003 und wir hatten heute schon das Vergnügen uns das Album anzuhören. Das fünfte Studioalbum besteht aus fünf Songs und trägt den bezeichnenden Titel „Fragments Of The 5th Element“.

Auch bei diesem Album frönen die sechs Skandinavier um Frontmann und Gitarrenmeister Kim Stenberg ihrem bekannten epischen, energischen und melodischen Prog-Rock gespickt mit musikalischer Finesse und großartigen Gesangseinlagen und Chören.

Der Opener „The Man Who Had It All“ beginnt in einer Art und Weise, dass man sich gleich nochmal das Cover zur Hand nehmen möchte, um sich zu vergewissern, dass keine Spock’s Beard CD eingelegt ist.

Ebenso sind die drei folgenden Songs („P&C“, „Table For Two“, „Touched By An Angel“) mit einer Spieldauer von vier bis acht Minuten zwar recht kurz gehalten, aber bringen alles genau auf den Punkt und bestechen mit tollen Tasten- und Saitensoli.

Mit dem knapp 23-minütigen Longtrack „The Hedonist“ beenden die Norweger ihr neues Werk und geben sich der sinnlichen Begierde hin, all ihr Können unter Beweis zu stellen. Hier geben sich ruhige, folkige und härtere Parts das Staffelholz in die Hand.

Dem Gesamtwerk ist die Handschrift von Rich Mouser, der auch schon bei Spock’s Beard und Transatlantic für Mix und Mastering verantwortlich zeichnete, deutlich anzumerken. Mit dem neuen Output kommt mit „Fragments Of The 5th Element“ nichts wirklich Neues auf den Markt, aber für Fans von Spock’s Beard, YES, Deep Purple, Flower Kings oder Kansas ist dies eine richtig gelungene Auskopplung.

