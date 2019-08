QUELLE » MCS Berlin

Die Newcomerin EULE (Jazzy Gudd) hat 2018 ihr Debütalbum ,,Musik an, Welt aus’’ veröffentlicht und stieg damit auf Platz 5 der deutschen Charts ein. In einem Jahr kann sich vieles verändern, daher setzt sie nun mit ihrer neuen Single „Fall nach Oben“, die in Zusammenarbeit mit Produzent Thomas Porzig und den Künstlern Gerard und Revelle entstand, den Startschuss für einen Neuanfang.

EULE ist eine starke Frau, die dazu appelliert, sich in herausfordernden Zeiten nicht hängen zu lassen, sondern aus allen Hindernissen und Veränderungen Energie zu schöpfen, weiter zu machen und nicht zu vergessen, dass einen manchmal mehr Glück umgibt, als man wahrnehmen möchte.

,,Nur ’nen Schritt zurück, doch nicht um aufzugeben, nur um Anlauf zu nehmen…’’

Die Berliner Künstlerin, bekannt durch TV-Auftritte bei u.a. The Voice of Germany, ist Vollblutmusikerin im Deutsch-Pop-Genre, Songwriterin, Moderatorin, Schauspielerin und gerne mal laut auf Social Media Plattformen. Ein ,,Stehaufmädchen’’, die überzeugend ihren eigenen Weg geht und deren Kern man als selbstbewusst, authentisch und zielstrebig beschreiben kann – wie es sich auch in ihren Texten widerspiegelt.

Nach zwei erfolgreichen Tourneen arbeitet sie aktuell an ihrem zweiten Album, auf das sich die Fans voraussichtlich im Frühjahr 2020 freuen dürfen.

LIVE Termine 2019:

07.09. Essen Original

13.09. EMS LIVE

21.12. Jahresabschlusskonzert Berlin, Lido

