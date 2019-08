QUELLE » InsideOut Music

ARTIST » Bent Knee

LABEL » InsideOut Music

InsideOut Music

Die aus Boston stammende Art-Rock-Band Bent Knee freut sich, ihr fünftes Studioalbum „You Know What They Mean“ am 11. Oktober 2019 ankündigen zu können. Außerdem haben sie ein brandneues Video ihrer neuesten Single „Hold Me In“ veröffentlicht.

Die unzähligen Einflüsse des Outputs werden zu einer zutiefst bewegenden Kunstform verarbeitet, die sich jeder Kategorisierung entzieht. Textur und Stil verschmelzen zu einer aufregenden und süchtig machenden Musik. Die einnehmende Stimme von Sänger und Keyboarder Courtney Swain nimmt einen sofort wieder ein, während Gitarrist Ben Levin, Bassistin Jessica Kion, Schlagzeuger Gavin Wallace-Ailsworth, Violinist Chris Baum und Sounddesigner Vince Welch (der auch für den Mix des Albums verantwortlich zeichnet) mit einer hervorragenden Leistung glänzen.

Ben Levin kommentiert die neue Single wie folgt: „Wenn alles um uns herum auseinanderzufallen scheint, kann der Weg des geringsten emotionalen Widerstands darin bestehen, einfach nichts zu fühlen. Unser Song ‚Hold Me In‘ ist der Klang von Menschen, die ihre Emotionen so festhalten, dass beispiellose Wellen voller Schmerz und Schönheit aus ihren Fingern hervorquellen. “

‚You Know What They Mean‘ wird als Limited Edition CD Digipak, Gatefold LP + CD und als digitales Album mit der zuvor veröffentlichten Single ‚Catch Light‘ & Artwork von Riki Nitabaru erhältlich sein.

Unsere Bent Knee Empfehlung

You Know What They Mean (Special Edition CD Digipak) Bent Knee, You Know What They Mean (Special Edition CD Digipak)

Inside Outmusic (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 19.08.2019 um 20:54 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API