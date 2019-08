VERÖFFENTLICHUNG » 16.08.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Kim Wilde

LABEL » earMUSIC, edel

16.08.20197 / 9

„Aliens“, das erste reguläre Studioalbum von Kim Wilde nach sieben Jahren, fuhr im März 2018 bei uns die Höchstwertung ein. Wer hätte das gedacht? Krachende Gitarren, ausschweifende Keyboards und prägnante Vocals. Und dazwischen einige Stücke fürs Herz. Jeder Song hat Ohrwurmpotential und es gibt keine Ausfälle. Das sollte doch auch live hervorragend funktionieren.

Die 58jährige Kimberly Smith alias Kim Wilde ist eine der größten Ikonen des britischen Pop, Aushängeschild des 80er-Jahre-Rock, Traumfrau einer ganzen Generation. Ihre Hits „You Came“, „You Keep Me Hanging On“ und „Kids In America“ sind unvergessen. Seit Ende der 80er Jahre ist der große Erfolg ausgeblieben, doch in längeren Abständen erschienen immer wieder respektable Alben.

So ist es ein guter Plan, die prägnanten neuen Songs mit ihren Klassikern zu vermischen und daraus einen formidablen Set zu schaffen. Kim Wilde rockte rund um die Welt mit einer beeindruckenden Show voller Leidenschaft und Energie. Die immer noch jugendlich wirkende Pop-Prinzessin versetzte ihr Publikum in eine nostalgische Ekstase, wobei sie gleichzeitig modern und zeitgemäß blieb und ihre Fans mit der Frage zurückließ, warum sie noch nie zuvor ein Livealbum veröffentlicht hat.

Ihr allererstes Livealbum „Aliens Live” spiegelt Kim Wildes Liebe für Pop und Rock wider und präsentiert sie in Topform. Die Kombination aus ihren unvergesslichen Klassikern, beliebtesten Fan-Favoriten und beeindruckenden neuen Songs von „Here Come The Aliens” macht dieses Album einzigartig. Und dabei sind meine Highlights nicht etwa die bekannten Hits, sondern das ergreifende „Solstice“ und das rockig-krachende „1969“ sowie die Retro-Hymne „Pop Don’t Stop“.

Auf der Tour hat Kim es mal wieder allen gezeigt und diese live-CD ist eindrucksvoller Beweis für die Spielstärke ihrer Band und Kims enorme Bühnenpräsenz – gepaart mit zeitlosem Songmaterial. Einziges Manko ist die bisweilen etwas dumpfe Soundqualität. Das ist ein Retrofaktor, den man nicht unbedingt gebraucht hätte.

Unsere Kim Wilde Empfehlung

2 Bewertungen Aliens Live Kim Wilde, Aliens Live

Earmusic (Edel)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 21.08.2019 um 11:30 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API