QUELLE » another dimension

ARTIST » Fairytale

LABEL » Indigo, Magic Mile

another dimension

Mit viel Leidenschaft, Herzblut und musikalischem Fingerspitzengefühl hat sich das Mystic Folk Ensemble Fairytale auf diesen spannenden Ausflug in die Welt des Musicals eingelassen – die Songs von „Der Elfen-Thron von Thorsagon“ entstammen der Feder von Laura Isabel Biastoch und Oliver Oppermann, die in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Bühnenautor Karl-Heinz March (u.a. bekannt durch seine Kindermusicals „Lauras Stern“, „Der kleine Vampir“,…) ein fesselndes Musicalerlebnis erschaffen haben, das Jung und Alt gleichermaßen begeistern dürfte. Während man mit Fairytale bereits beste Kritiken für das zweite Album „Autumn’s Crown“ einfahren konnte und als Support für Folk-Szenegrößen wie Moya Brennan, Blackmore’s Night und The Dublin Legends unterwegs war, lassen sich Fairytale nun auf eine ganz besondere Herausforderung ein.

Gerade in einer Welt, in der sich der Schlachtruf nach Digitalisierung bis in alle Winkel des Lebens ausgebreitet hat, scheint so ein Fantasy Musical ein Unterfangen mit Signalcharakter zu sein. „In demselben Maße, indem unser Alltagsleben immer mehr von Digitalisierung und Technik bestimmt wird, wächst in vielen Menschen die Sehnsucht nach ‚petit fugues‘, nach kleinen Fluchten – und da ist dieser kleine Ausflug mit uns nach Thorsagon doch gerade richtig!“, bestätigt Karl-Heinz March voller Vorfreude und Vokalistin/Violinistin Berit fasst im Sinne ihrer Musicalkollegen zusammen: „Unser Musical verbindet Welten, verbindet Genres und verbindet Menschen. Wir laden ein, in eine Welt der Magie und Abenteuer einzutauchen. Und vielleicht ist diese Welt ja gar nicht so weit weg, wie man annimmt…“

Der Elfen-Thron von Thorsagon live (Das Musical auf Tour):

November 2019 – Aula (Preview) – Salzgitter-Bad Salzgitter November 2019 – Ruhrfestspielhaus (Premiere) – Recklinghausen November 2019 – Stadthalle Troisdorf – Troisdorf November 2019 – Schauplatz Langenfeld – Langenfeld Januar 2020 – Moya – Rostock Januar 2020 – Urania Theater – Köln Januar 2020 – Urania Theater – Köln Januar 2020 – Urania Theater – Köln Januar 2020 – Kulturhalle Kabelmetal – Windeck Januar 2020 – Konzertkirche Neubrandenburg – Neubrandenburg, Januar 2020 – Kugelbake-Halle – Cuxhaven März 2020 – Kurhaus – Bernburg März 2020 – Stadthalle Northeim – Northeim März 2020 – Georg-Friedrich-Händel-Halle – Halle-Saale April 2020 – Stadthalle Bad Blankenburg – Bad Blankenburg April 2020 – König Albert Theater – Bad Elster April 2020 – Hegelsaal – Bamberg April 2020 – Theater im Schlossgarten – Arnstadt Mai 2020 – Rosenthaltheater – Selb Mai 2020 – Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg Oktober 2020 – KiK – Wernigerode November 2020 – Theater an der Wilhelmshöhe – Lingen November 2020 – Ernst-Barlach-Theater – Güstrow

Unsere Fairytale Empfehlung

Der Elfen-Thron Von Thorsagon Fairytale, Der Elfen-Thron Von Thorsagon

Magic Mile / Indigo

Audio CD

