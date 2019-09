QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

ARTIST » Freddie Mercury

LABEL » Universal Music, Virgin

Promoteam Schmitt & Rauch

Ikonisch. Unvergleichlich. Unersetzlich. Und vor allem: nie langweilig – „Never Boring“. Der Spirit von Freddie Mercury schwingt auch in der aktuellen Popmusik stets mit, und seine Songs klingen heute genauso eindringlich und relevant wie zu Lebzeiten. Allein der spektakuläre Erfolg des Films „Bohemian Rhapsody“, der an den Kinokassen inzwischen knapp eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat, unterstreicht die Tatsache, dass die magische Anziehungskraft dieses Jahrhundertmusikers ungebrochen ist, er dank seiner Rolle bei Queen noch immer als quintessentieller Rock-Frontmann gilt. Am 11. Oktober erscheint eine Box, die das gesamte Spektrum seines musikalischen Solo-Schaffens abdeckt – und zeigt, wie sehr er auch als Solokünstler die Musikwelt geprägt hat… .

Das am 11. Oktober 2019 bei Mercury Records erscheinende Boxset „Never Boring“ vereint erstmals eine sorgfältig kuratierte Auswahl von Freddie Mercurys Aufnahmen, kombiniert mit visuellen Arbeiten sowie geschriebenen und mündlichen Wortbeiträgen. Es ist eine Kollektion, die verdeutlicht, weshalb Freddie Mercury nach wie vor eine dermaßen zentrale Figur der Musikwelt ist – auch knapp 30 Jahre nach seinem Tod. Es zeigt ihn als begnadeten Sänger, Songschreiber, Performer und auch schlicht als außergewöhnlichen Menschen, dessen Magie in dieser Solo-Kollektion verewigt ist.

„Never Boring“ wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt und vom angestammten Queen-Soundteam, Justin Shirley-Smith, Kris Fredriksson und Joshua J. Macrae produziert. Sie hatten zuletzt auch den offiziellen Soundtrack von „Bohemian Rhapsody“ mit produziert, eines der meistverkauften Alben der letzten Monate. Seit der Veröffentlichung im November 2018 hält sich der OST in der Spitzenregion der britischen Charts; in den USA war es für Queen sogar das meistverkaufte Album der letzten 38 Jahre.

Aus den bestmöglichen Originalaufnahmen zusammengestellt, besteht die komplette „Never Boring“-Kollektion aus 3 CDs mit insgesamt 32 Tracks, einer Blu-ray und einer DVD mit 13 Promo-Videos und einem Interview. Dazu gibt es ein 120-seitiges 25x25cm großes Hardcover-Buch mit Fotos, von denen viele selten oder noch gar nicht veröffentlicht sind sowie Gedanken und Kernzitaten von Freddie und einem Intro von Rami Malek, der für seine Mercury-Darbietung gerade erst einen Oscar gewonnen hat. Eine speziell dafür entworfene Einlage hält zudem ein doppelseitiges Poster bereit, auf dem einerseits ein Bild von Freddie Mercury, andererseits eine Arbeit des Künstlers Jack Coulter zu sehen ist, der hier den Song „Mr. Bad Guy“ visuell interpretiert hat.

Die drei CDs bestehen aus einer neuen 12-Track-Compilation, die viele seiner größten Solo-Performances beinhaltet, einer neu abgemischten Edition von „Mr. Bad Guy“ sowie der 2012 veröffentlichten Special-Edition von „Barcelona“, aufgenommen mit Orchesterverstärkung. Die Clips und Live-Mitschnitte mit Montserrat Caballé, die auf der Blu-ray/DVD zu sehen sind, wurden in mühevoller Detailarbeit vom 35mm-Material neu zusammengestellt, um so die bestmögliche visuelle und klangliche Qualität zu garantieren. Es wird außerdem möglich sein, die Alben einzeln als CD, Vinyl, Download und Stream zu erwerben.

Ein Großteil der Songs und Videos, die auf „Never Boring“ versammelt sind, stammen aus der Phase ab dem Ende des Jahres 1984, als die Aufnahmen zu „Mr. Bad Guy“ in München stattfanden, bis zu Freddies allerletztem Auftritt am 8. Oktober 1988 bei einem besonderen Festival an den Stufen des Montjuïc in Barcelona. Es war ein ganz spezieller Abend, an dem auch der spanische König und die Königin anwesend waren, um die olympische Flagge in Empfang zu nehmen.

„Ich hatte so viele Ideen, die geradezu aus mir herausgeplatzt sind“, kommentierte Freddie einst, „und es gab so viele klangliche Regionen, in die ich aufbrechen wollte, nur konnte ich das unmöglich im Rahmen von Queen machen. Ich wollte zum Beispiel auch Dinge wie Reggae-Rhythmen einbeziehen, und ich habe ein paar Songs mit einem Orchester gemacht.“

Die Kollektion enthält weiterhin den erst vor kurzem entdeckten Song „Time Waits For No One“. Von Dave Clark produziert, sorgte diese Entdeckung zuletzt im Netz für Furore. Und dann ist auch der eindringliche, kaum bekannte Titel „Love Me Like There’s No Tomorrow“ auf dem Album enthalten, dem gerade erst das preisgekrönte Animations-Duo Beth David/Esteban Bravo mit einem neuen Video ein Denkmal gesetzt hat.

Für sämtliche Exklusivtitel auf „Never Boring“ und auch das gesamte in der Kollektion enthaltene „Mr. Bad Guy“-Album hat das Soundteam, bestehend aus Justin Shirley-Smith, Joshua J. Macrae und Kris Fredriksson, die bestmöglichen Originalquellen genutzt und überarbeitet. Anstatt auf zuvor bereits neu gemastertes und gemixtes Material zurückzugreifen, wendeten sie sich den Original-Mehrspur-Tapes zu, so dass sie einen neuen Mix aus Freddies Aufnahmen anfertigen konnten – wobei sie natürlich sämtliche Ressourcen und Technologien einbezogen, die dem ehemaligen Queen-Sänger in den Achtzigern noch nicht zur Verfügung standen. Die erstklassige Tonqualität der Songs unterstreicht welch einzigartigen Stimmumfang Freddie Mercury hatte.

Schon 2012 war eine Special-Edition des „Barcelona“-Albums erschienen. Viele jedoch beanstandeten damals, dass die ursprünglichen Instrumentalspuren gegen neue Orchester- und Percussion-Aufnahmen ersetzt worden waren, anstatt an den Synthesizern und Drum-Machines der Original-LP festzuhalten.

Von Queen-Orchesterleiter Stuart Morley arrangiert und angeleitet, spielt nunmehr das 80-köpfige FILMharmonic Orchestra aus Prag den Score, während Rufus Taylor (der Sohn von Roger Taylor) Schlagzeug zu „The Golden Boy“ und „How Can I Go On“ beisteuert, einen Song, auf dem außerdem John Deacon am Bass zu hören ist. So ist eine wirklich neue Edition von „Barcelona“ entstanden, die von Fans von Freddie und Montserrat Caballé neu entdeckt werden will.

So akribisch wie die Audiospuren wurden auch die Promo-Videos überarbeitet, um den Aufnahmen von damals neuen Glanz zu verleihen, ihnen neues Leben einzuhauchen. Basierend auf Freddies Original-Storyboards, sind acht der Videos komplett neu aus dem 35mm-Material zusammengefügt worden, was höchste Auflösung und bestmöglichen Sound garantiert. Das Team musste dafür sämtliche Aufnahmen von damals sichten, um diejenigen Szenen zu finden, die Freddie ausgewählt und benutzt hatte, um danach etwaige Special Effects, die in jenen Tagen machbar waren, zu integrieren. Einige der Videos mussten grundlegend restauriert werden – von Hand und Bild für Bild, wenn einzelne Szenen abhanden gekommen waren oder über die Jahre zu sehr gelitten hatten.

Zu den Bonusvideos zählen unter anderem Freddie Mercurys und Montserrat Caballés allererste Live-Performance von „Barcelona“ (im Ku Klub, heute Privilege Ibiza) im Mai 1987, eine verlängerte Version von „The Great Pretender“ (inkl. Backstage-Aufnahmen der imposanten Background-Combo – Roger Taylor, Peter Straker und Freddie in Frauenkleidern) sowie ein seltenes „Time“-Interview mit Freddie und Dave Clark. Roger Taylors Auftritt als Background-Sänger ist nicht die einzige Verbindung zu Queen, den man auf „Never Boring“ finden kann, denn er steuert auch Percussions zu „Love Kills“ bei, an dem auch Brian May (Leadgitarre) und John Deacon (Gitarre) mitwirken. Wie bereits erwähnt, spielt John außerdem Bass bei „How Can I Go On“, während Brian bei „She Blows Hot and Cold“ ebenfalls an der Gitarre zu hören ist.

Insgesamt bringt „Never Boring“ die vielen verschiedenen Facetten von Freddie Mercurys Leben und Werk auf den Punkt: Die Kollektion macht seinen eklektischen Geschmack, seine Lebensfreude greifbar. „Es gibt Leute, die können sich mit dem Zweitbesten zufriedengeben, aber ich gehöre nicht dazu“, sagte er selbst einmal. „Ich betrachte das als eine Niederlage. Wenn du mal die #1 gekostet hast, dann ist die #2 einfach nicht mehr gut genug.“

Mit etlichen Preisen für seine Darbietung des Sängers ausgezeichnet, kommentiert der Schauspieler Rami Malek: „‘Never Boring’ erweitert das eigene Leben um ein Stück von Freddie. Ich hoffe, ihr könnt diese Sammlung und diese Songs auf euch wirken lassen – damit die Musik, Bilder und Ausschnitte aus Freddie Mercurys Leben euch genauso inspirieren können, wie sie mich inspiriert haben. Man darf nie vergessen, dass die Einzigartigkeit eines jeden Menschen ein Geschenk ist. Was man daraus macht, ist wiederum ein Geschenk an die Welt. Genau wie Freddie hoffe ich, dass (…) ihr den Blick auf das Gute richten und mutig leben könnt. Um ein Leben zu haben, das NIE LANGWEILIG ist.“

Zeitgleich zur Veröffentlichung von „Never Boring“ erscheint auch eine englischsprachige Neuauflage des Buches „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“. Zusammengestellt vom Queen-Archivar Greg Brooks und dem Produzenten Simon Lupton, besticht die Neuauflage mit vielen Bonuskapiteln (insgesamt gut 8.000 Wort, die in der Erstauflage nicht enthalten waren). Neue Quellen wie Interviews und Zeitungsartikel, aber auch Radio-Mitschnitte und Tapes aus Freddies Archiv dienten als Vorlage, weshalb das nunmehr 194 Seiten starke Buch dieses außergewöhnliche Leben in den Worten des Sängers nachzeichnet – oftmals lustig, immer unterhaltsam, nie langweilig.

Unsere Freddie Mercury Empfehlung

Never Boring (Ltd.Boxset) Freddie Mercury, Never Boring (Ltd.Boxset)

Virgin (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 8.09.2019 um 16:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API