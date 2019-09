VERÖFFENTLICHUNG » 13.09.2019

Anlass für unsere Review ist der Neu-Release des Ärzte-Kultalbums „Debil“ im Vinylformat. Der erste echte Longplayer des Punk-Trios aus Berlin, damals noch mit Sahnie am Bass, erschien erstmals im Jahr 1984 und wurde drei Jahre später indiziert. Erst 2004 gab es eine Wiederveröffentlichung, nachdem die Indizierung aufgehoben worden war.

Bereits im September 1982 spielten die Ärzte ihr erstes Konzert im „Besetzereck“, einem besetzten Haus in Berlin SO 36. Nach der Mini-LP „Uns geht’s prima“ sollte die Band für CBS zunächst eine EP aufnehmen, es wurde jedoch direkt ein komplettes Album. Innerhalb von nur acht Tagen hatten Bela B. (Dirk Felsenheimer), Farin Urlaub (Jan Vetter) und Sahnie (Hans Runge) die 13 Songs der LP im Studio eingespielt. Der Sound war laut, rau, frisch und unkonventionell, die Texte spontan, lustig, auch mal derb und stellenweise „aus Versehen“ tiefsinnig.

„Debil“ enthält Klassiker wie „Mädchen“ oder „Zu spät“, den heutigen Fanfavoriten „Roter Minirock“ und zahlreiche weitere zeitlose Songperlen. Und natürlich auch „Claudia hat ´nen Schäferhund“ und „Schlaflied“. Wegen dieser beiden Songs wurde das Album „Debil“ von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften mit der Begründung, die Lieder seien „sozialethisch desorientierend“, indiziert. Erst im November 2004 erfolgte die Aufhebung der Indizierung, weil den Liedern nun in einer Neubewertung eine „satirische Form“ attestiert wurde.

Am 13. September 2019 wurde das Album „Debil“ auf Vinyl (180 Gramm/schwarz) mit dem Originalcover und Downloadcode neu aufgelegt. Weitere Vinylausgaben in chronologischer Reihenfolge sind in Vorbereitung.

Was bleibt zu sagen? Natürlich muss man das Album als Fan der besten Band der Welt im Regal haben. Bademeister „Paul“, der Evergreen „Zu spät“, die auch nach 35 Jahren kultigen Index-Songs und natürlich Perlen wie „Mädchen“ und „Roter Minirock“… all das funktioniert heute wie am ersten Tag.

