Die legendäre britische Rockband The Who hat ihr neues Album „Who“ für den 22.11.2019 angekündigt. Es ist nach 13 Jahren das erste neue Studioalbum der Band und wurde im Frühjahr und Sommer 2019 größtenteils in London und Los Angeles aufgenommen. Die erste Single aus „Who“, „Ball And Chain”, ist bereits veröffentlicht. Hört Euch den Song hier an!

Produziert wurde „Who“ von Pete Townshend und Dave Sardy, der u.a. bereits mit Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem oder den Gorillaz arbeitete. Neben Sänger Roger Daltrey und Gitarrist und Songwriter Pete Townshend waren der langjährige The-Who-Schlagzeuger Zak Starkey und Bassist Pino Palladino an der Entstehung des Albums beteiligt. Als Gastmusiker wirkten außerdem Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker und Gordon Giltrap mit.

Das Album-Cover zu „Who“ stammt von dem berühmten britischen Künstler Sir Peter Blake, der auch das Cover zu „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von den Beatles gestaltet hat und wurde am vergangenen Donnerstag bei der Eröffnung des neuen, achtstöckigen Headquarters der PACE-Galerie in New York enthüllt. The Who spielten dort zudem ein kleines Akustik-Set. Kennengelernt hatte die Band den Künstler 1964 im Rahmen der Aufzeichnung der legendären TV-Show „Ready Steady Go“.

Thematisch ist „Who“ breit aufgestellt. Neben dem Brand des Grenfell Towers oder dem Diebstahl geistigen Eigentums in der Musik beschäftigt sich die Band auf ihrem neuen Album auch mit Spiritualität, Wiedergeburt, der Kraft der Erinnerung und „einem alternden Rockstar, der seinen Verstand verliert“.

Roger Daltrey sagt über „Who“: “I think we’ve made our best album since Quadrophenia in 1973, Pete hasn’t lost it, he’s still a fabulous songwriter, and he’s still got that cutting edge”. Pete Townshend ergänzt: „This album is almost all new songs written last year, with just two exceptions. There is no theme, no concept, no story, just a set of songs that I (and my brother Simon) wrote to give Roger Daltrey some inspiration, challenges and scope for his newly revived singing voice. Roger and I are both old men now, by any measure, so I’ve tried to stay away from romance, but also from nostalgia if I can. I didn’t want to make anyone feel uncomfortable. Memories are OK, and some of the songs refer to the explosive state of things today. I made new home studio demos of all these songs in the summer of 2018 using a wide collection of instruments old and new. We started recording as The Who in March 2019, and have finished now in late August just in time to make some vinyl………maybe even some cassettes……ready for release in November”.

