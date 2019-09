QUELLE » Promotion Werft

Kilometerweit nichts als Sand. Allein ein Wanderer trotzt dem heißen Strom des Wüstenwinds, die Dünen zerfließen unter seinen nackten Füßen. Schon in den ersten Sekunden des Musikvideos sehnt man sich danach: Wasser, das namensgebende Element des neuen Songs von I WANT POETRY.

„Der Videodreh zu Water war das Intensivste, was wir je erlebt haben. Mit aller Kraft stemmst du dich gegen den Wind, der Sand peitscht dir ins Gesicht. Deine Augen tränen, du kannst kaum etwas sehen. Die Regisseurin ruft dir etwas zu, aber du hörst nur das Getöse. Du duckst dich kurz, holst Luft und fasst neuen Mut. Dann stehst du auf und der Tanz beginnt von Neuem – der Tanz mit den Elementen“, erzählt Keyboarder Till.

Wie schon die vorangegangene Single „Adrenaline“ entstand auch „Water“ in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Michael Vajna und dem Lana Del Rey-Tontechniker Kieron Menzies aus L.A. Der Song ebbt und fließt wie die Naturgewalten, die er beschreibt, von staubtrockenem Bass bis zu satten Analogflächen und hymnischem Klavier, darüber wie vom Wind getragen die einzigartig ätherischen Vocals von Sängerin Tine: „All my dreams unfolding / I let it all run wild / and go to where the water flows“.

I WANT POETRY sind leidenschaftliche Grenzgänger, die selbst scheinbare Widersprüche zu einem harmonischen Ganzen vereinen. Ihre Musik entsteht im stilistischen Niemandsland, in dem sie modernen Indie Pop, ätherische Ambient-Elemente und dramatische Neoklassik-Einflüsse aufeinanderprallen lassen, um all dies zu etwas völlig Neuem zu verschmelzen. Tiefgründig, sphärisch und immer mit einem unberechenbaren Twist. Pop mit Ecken und Kanten; manchmal getragen von einer unendlichen Weite, im nächsten Moment auf fast klaustrophobische Intimität reduziert.

Mehr als 200 Auftritte in Deutschland, Tschechien und der Schweiz hat das Duo bereits gespielt. Für ihre Liveperformance wurden I WANT POETRY mit dem Deutschen Rock & Pop-Preis ausgezeichnet als “Beste Alternative Band”. Derzeit schreibt das Duo an seinem zweiten Album Human Touch, das 2020 erscheint. Ab Oktober 2019 sind I WANT POETRY auf Tour zu erleben.

Live-Daten 2019:

04.10. Kulturbaustelle, Suhl

18.10. Café Käthe, Rostock

19.10. Prinz Willy, Kiel

25.10. KostBar, Schwerin

26.10. Volksbad Buckau, Magdeburg

