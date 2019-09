VERÖFFENTLICHUNG » 20.09.2019

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Klone

LABEL » edel, KScope

20.09.20199 / 9

Wikipedia und seine Kategorisierung zeitgenössischer Musik wird mir immer ein Rätsel bleiben. Dort werden die Franzosen um Yann Ligner in die Progressive Death Metal Schublade einsortiert. Ja, in ein paar einzelnen Passagen sind die Gitarren vom Death Metal oder Doom beeinflusst. Aber was das Sextett abliefert ist weit vielschichtiger und geht mehr in die Richtung zeitgenössischen Art-Rocks.

Nach ihrem letzten Album „Here comes the sun“ und ihrer „Unplugged“-Auskopplung verewigen sich die Sechs mit einem Monolith an Musik im Bereich des Aert-/Progressive Rock. Dem geneigten Zuhörer wird bei soviel Virtuosität und Anspielungen der Mund über die gesamte Spielzeit offenstehen.

Sorry, TOOL, das ist ein wirklicher Anwärter auf das Album des Jahres.

Unsere Klone Empfehlung

1 Bewertungen Le Grand Voyage Klone, Le Grand Voyage

Kscope (Edel)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 23.09.2019 um 21:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API