Wer vor lauter Doom oder Deathmetal-Geballer der Suizidgefahr ausgesetzt ist, kann mit diesem Output getrost jeden Therapeutentermin sausen lassen. Gute Laune ist hier garantiert. Um es beleidigend auszudrücken: das ist englischsprachiger Schlager auf Speed, Koks und was auch immer, kombiniert mit quitschigen Synthie-Einsprengsel à la Supermario oder Gianna Sisters.

Mit dem Schlusstrack „My heart will go on“ hätte die Titanic keine zwei Stunden und vierzig Minuten gebraucht, um abzusaufen. Die Jungs von Dragonforce wollen mit ihrer Musik keine Stiche beim gefrickelliebenden Progpublikum sammeln, sondern wollen einfach gute Laune verbreiten. Das ist ihnen gut gelungen. Ob die Scheibe sich als Wiederholungstäter im Player etabliert, bleibt abzuwarten.

Am 27. September veröffentlichen DragonForce ihr achtes Studioalbum, „Extreme Power Metal“. Das Album, wurde von Damien Rainaud (Mix Limited, Los Angeles) in Kalifornien produziert. Einige Parts wurden auf dem Twitch-Kanal vom Gitarristen Herman Li aufgenommen (www.twitch.tv/hermanli). An diesem Prozess waren DragonForce Fans aktiv involviert.

„Highway To Oblivion“ wird außerdem ab sofort als spielbares Level bei dem Virtual-Reality „Rhythmus Shooter“ AUDICA (www.audicagame.com) von der Firma Harmonix (Rock Band, Dance Central) verfügbar sein. Spieler von AUDICA werden mit einem „Rhythmus Blaster“ ausgestattet, um in einer virtuellen kosmischen Arena im Takt der Musik auf Zielscheiben zu schießen. Es werden sowohl ein Standard Edit, als auch eine besonders schwere, lange Version des Songs zur Auswahl stehen. Die lange Version wird, im Experten-Modus, mit fast sieben Minuten Spielzeit zum schwierigsten Song des gesamten Soundtracks werden. Ein makelloser Durchgang mit genauem Timing wird Spieler an die Spitze des AUDICA Highscore bringen.

Über DragonForce:

Die Grammy-nominierte Band DragonForce kommt aus London und ist bekannt als die schnellste Band der Welt. Ihr Platin-verkaufendes Album Through the Fire and Flames bescherte ihnen den internationalen Durchbruch und wurde zum schwierigsten Song bei Guitar Hero III. Ihre energiegeladenen und heiteren Live-Shows haben ihnen Fans auf allen Kontinenten eingebracht.

Die Gruppe ist durch komplexe und schnelle Gitarrensolos von Herman Li und Sam Totman bekannt. Die Gründungsmitglieder riefen die Band 1999 über eine Kleinanzeige ins Leben. Seitdem veröffentlichte die Band sieben Studioalben, inklusive Valley of the Damned (2003), Sonic Firestorm (2004), Inhuman Rampage (2006), Ultra Beatdown (2008), The Power Within (2012), Maximum Overload (2014), und Reaching into Infinity (2017). Mit Extreme Power Metal beginnt 2019 ein neues Kapitel in der Geschichte von DragonForce!

Das sagt Herman Li über „Extreme Power Metal“: „Dieses Album kombiniert erneut das Beste von DragonForce aber dieses Mal auf eine noch größere, epischere und spektakulärere Weise. Wir können es nicht erwarten, dass die Fans es hören!“ Nach dem Abschied von Keyboarder Vadim Pruzhanov im letzten Jahr, wird DragonForce nun von Coen Janssen der Symphonic Metal Band Epica unterstützt, der das neue Album in unbekannte Dimensionen hievte. Sam Totman sagt: „Wir haben auf dem Album sehr eng mit Coen zusammengearbeitet. Wir sind so glücklich damit, was er mit seinem grandiosen Stil dazu beigetragen hat!“

Der Stil der Band kombiniert melodiöse Refrains des klassischen 80s Rocks mit triumphierenden, fröhlichen Melodien und Fantasy-basierten Power Metal Texten. Um ihrer Liebe zu Videospielen Tribut zu zollen, enthält ihre Musik auch oft Melodien im Stil von Retrospielen, die sie auch oft bei Konzerten spielen.

Nach der Veröffentlichung von „xtreme Power Metal“ werden sich DragonForce auf Welttournee begeben um das Album zu unterstützen. Li verspricht: „In der heutigen Zeit, in der unsere Musik einfach und überall verfügbar ist, verschwende ich nicht meine Zeit damit zu versuchen zu erklären wie das Album klingt. Stattdessen lasse ich die Musik lieber für sich sprechen! Was ich aber schon sagen kann ist, dass unsere Tour die größte seit einem Jahrzehnt sein wird. Wir haben eine wahnsinnig epische Produktion am Start und eine ganz besondere Überraschung für VIPs. Wir können es nicht erwarten die Menschen auf der Tour zu treffen!“

