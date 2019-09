QUELLE » Peter Goebel

ARTIST » Adam Lambert

LABEL » Empire

Peter Goebel

Ein Gruß an die 70er Jahre! QUEEN Frontmann Adam Lambert veröffentlicht eine EP, die das instrumentale Geschehen hoch leben lässt und und den Funk feiert. Eröffnet werden diesechs Tracks, die alle von Adam mit geschrieben wurden, mit „Superpower“, einem funky Powertrack, der Anfang September veröffentlicht wurde. Adam selbst sagt zur EP: “Ich bin bei VELVET mehr denn je meinen Instinkten, meiner Intuition und meinen musikalischen Einflüssen aus den 70ern und 80ern gefolgt. Es ist ein Hommage an die Musik, die bei mir bewirkt hat überhaupt Musiker werden zu wollen“.

Nach dem Ende der massiven, ausverkauften Nord-Amerika Tour wird Adam am 28. September mit Queen das Global Citizen Festival in New York headlinen. Kürzlich gab es auch großartige Neuigkeiten für die Fans in Europa: Für Frühjahr/Sommer 2020 wurde eine kolossale Queen + Adam Lambert Tour durch England und Europa angekündigt inklusive fünf Terminen in der Londoner O2 Arena.

„VELVET: Side A“ wird vier Jahre nach Adam Lamberts letztem Album „The Original High“ veröffentlicht, das die Top 3 in den USA sowie die Top 10 in UK erreicht hat und weltweit über 3 Millionen Units absetzen konnte. Der Vorgänger „Trespassing“ war das erste Album eines geouteten Sängers, das Platz 1 der US Billboard Charts erreichen konnte.

Seit 2012 tourt Adam als Leadsänger von Queen (Queen + Adam Lambert) inkl. zweier riesiger Welt-Arena-Tourneen, die in Minuten ausverkauft und von den Kritikern und Fans gefeiert wurden. Zwischen den Tourneen hat Adam die Welt des Films für sich entdeckt, mit einer Cameo-Rolle im Oscar-preisgekrönten Film „Bohemian Rhapsody“ sowie dem animierten Film „Playmobil: The Movie“ in dem er dem Charakter „Emperor Maximus“ seine Stimme geliehen hat.

Brian May sagt über Adam Lambert: “Adam is a real gift from God. He’s a voice in a billion. Nobody has that range — nobody that I’ve ever worked with — and not just the range but the quality throughout the range. I’ve now seen Adam develop just like I watched Freddie develop.” Wir werden uns davon überzeugen – im Juni 2020 in Berlin, Köln und München.

