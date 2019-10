VERÖFFENTLICHUNG » 04.10.2019

Gegründet 1984 in Hamburg, 15 Studioalben, Vorreiter im Bereich des Speed- und Powermetal aus Deutschland. Die Rede ist natürlich von Helloween, die in den 80ern mit „Keeper of the Seven Keys, Part 1 & 2“ Geschichte schrieben. Ja, auch ich habe diese Klassiker im Jugendclub abgefeiert und kann auch heute noch die Highlights mitgrölen.

Das taten Tausende von Zuschauern in Madrid, als Helloween dort am 9. Dezember 2017 im Rahmen ihrer „Pumpkins United“ Tour gastierten. Was war das für ein Fest! Die Wiedervereinigungstour sah die Band nämlich nicht nur in der Urbesetzung – bis auf den 1993 verstorbenen Ingo Schwichtenberg -, sondern gleich mit sieben Metalhelden (Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Daniel Löble). Ein wahres Fest für Fans der Band, wobei es schon immer so war, dass die Feierstimmung weltweit noch um einiges größer ausfiel als in der deutschen Heimat.

In 14 Monaten absolvierten die Pumpkins insgesamt 69 Shows vor über einer Million Menschen in 32 Ländern und auf drei Kontinenten. Die Shows zelebrierten die größten Hits aus drei Jahrzehnten – inklusive Songs, die die Band sehr lange oder noch nie live gespielt hatte. Die Welttournee verursachte ein Metal-Beben und endete im Dezember 2018 mit einem emotionalen Finale in Hamburg, wo 1984 alles angefangen hatte.

Zur Review liegt mir nur die 3CD-Version vor. Vermutlich macht es noch viel mehr Spaß, das Live-Feuerwerk visuell mitzuerleben, aber sei’s drum. So genieße ich halt die Spielfreude und das enthusiastische Publikum über die Boxen. Kiske, Deris und Hansen schenken sich nichts am Mikro und das Ergebnis ist mehr als furios. Das Finale mit 17 Minuten „Keeper of the Seven Keys“ und „Future World“ klingt einfach gigantisch!

Als Leckerbissen für Fans gibt es neben besagtem Konzertmitschnitt eine dritte CD mit Bonustracks aus Chile, Prag, Sao Paulo und (natürlich) vom Wacken Open Air 2018. Neben dieser CD-Version verweise ich gerne noch auf Blu-Ray und DVD, außerdem natürlich auf die Vinylbox mit fünf (!) Scheiben.

