27.09.2019

8 / 9

Wallis Bird

Caroline, Universal Music

27.09.20198 / 9

Betrachtet man das comic-hafte Cover von Wallis Birds neuer CD, könnte man ein weiteres dieser weltmusikalischen Folkrockalben erwarten, die heutzutage massenweise in den Regalen landen. Doch schon der Opener „As The River Flows“ belehrt uns eines besseren. Was für ein fantastischer Song, der sich wie die Geschichte eines Flusses aufbaut: Von der Quelle mit leisen Klängen und tiefer Gesangsstimme gewinnt das Stück an Geschwindigkeit und wird rhythmisch ausgefeilter, bis es nach einigen vokalen Ausschweifungen in hymnischer Größe mündet.

Bei ihren Konzerten widmet sie dieses Stück allen Migranten und Flüchtlingen und führt es damit in eine ganz neue Dimension. Auch hier ein unendlicher Fluss: „To the land, to the sea, to safety, to safety, to safety“. Wallis nennt das Stück „eine Art Konversation mit diesem extrem rassistischen Typen, den ich noch aus meiner Schulzeit kenne. Eine irgendwie auch traurige Gestalt mit einem total vernagelten Weltbild.“ Sie stellt ihn musikalisch zur Rede und singt am Ende über Alan Kurdi, den kurdisch-stämmigen, syrischen Junge, dessen Leiche im September 2015 an der türkischen Mittelmeerküste angespült wurde.

Wallis Bird gehört zu den Songwriterinnen, die stets unterschätzt werden. Dabei war jedes Konzert, das ich bisher von ihr gesehen habe, eine Wucht. Egal, ob sie die Gitarre malträtiert bis die ihr die Saiten um die Ohren fliegen oder ob sie mit ausdrucksstarker Stimme ihre Wut in die Nacht schreit. „Woman“ ist zwar eine erhebende, erhabene, ergreifende Platte voller Liebe, Seele und Empathie – aber bis dahin war es ein weiter Weg und ein steter Kampf, den die irische Songwriterin erst für sich entscheiden musste. „Es ist kein Album gegen Männer, es ist ein Album, das den matriarchalen Vibe in der Gesellschaft feiert, das einladen soll, Geschlechtergrenzen aufzulösen und zu verwischen.“

Die weiteren Songs sind musikalische Kleinode, die meist von Wallis‘ Vocals leben, keinem Strophe-Refrain-Schema folgen, sondern vielmehr Ausdruck davon sind, dass die 37jährige Irin etwas zu sagen hat. Über Liebe und Respekt, über brutale Ehrlichkeit und den Wert des Lebens. „Woman Oh Woman!“ ist ein ästhetischer Lovesong für eine andere Frau. Trotz aller Widrigkeiten legt Wallis den Fokus ihrer Songs auf Empathie, Hoffnung und die Kraft der Liebe. Jedes ihrer Stücke vermittelt enorme Glaubwürdigkeit und berührt den Hörer. Folk, Jazz und Blues vermischen sich zu einem vielseitigen Konglomerat.

36 intensive Minuten dauert das Album. Man möchte gern mehr hören – aber zum Glück gibt es eine Repeat-Taste und schon erklingt wieder dieses wundervolle „As The River Flows“ – wie ein unendlicher Fluss.

