Der Veröffentlichungsmarathon im Oktober geht in die nächste Runde mit dem sechsten Studio-Album „Walk The Sky“ von Alter Bridge. Das einstündige Werk mit vierzehn Songs der US-Amerikaner um Myles Kennedy und Mark Tremonti verbindet wieder die Genres des Hard Rock und Heavy Metal.

Der Opener „One Life“ verspricht ein Album, das dem Albumtitel „Walk The Sky“ gerecht werden soll. Es spielt luftige und sphärische Keyboards mit Kennedy’schem Gesang und einer Tremontis Slide-Gitarre ein. „Would You Rather“ geht danach gleich in die Vollen, um mit starkem Stadionrock in Kombination mit Nu-Riffs das dann noch folgende Dutzend an Songs einzuläuten.

Was sich gut angelassen hat, fällt dann aber stark ab. Es folgen Songs, die radio- und charttauglich sind, aber immer der gleichen Struktur folgen: härtere Strophen, melodische Refrains mit Chören und eingestreuten Gitarrensoli.

„Forever Falling“ bietet einen Tremonti in der Lead-Stimme und Kennedy im Chor, eine Akustikgitarre im Intro, harte Riffs im Anschluss, aber dann wieder den Rückfall ins Schema F.

Das dem Album namensgebenden „Walking On The Sky“ kommt mit ungewohnteren Synthiesounds, Akustikgitarre und balladesken Teilen daher und hebt sich somit vom Rest des Albums ein wenig ab.

„Walk The Sky“ entstand aus kompletten Songideen von Kennedy und Tremonti, die im Anschluss daran von der gesamten Band bearbeitet wurden. Dies unterscheidet sich von der vorherigen Methode der Band, die auf ihr zweites Album „Blackbird“ zurückgeht, auf dem Kennedy und Tremonti zusammen mit dem Produzenten Michael „Elvis“ Baskette individuelle Ideen und Riffs kombiniert haben, um einige der meistgefeierten Songs der Band zu bilden.

Alles in allem ist dies ein bodenständiges Album, das aber nicht wirklich viel Neues zu bieten hat und nicht sonderlich innovativ daherkommt.

ALTER BRIDGE sind seit September auf einer weltweiten Tournee erst in den Vereinigten Staaten unterwegs, bevor sie Ende 2019 nach Europa kommen.

