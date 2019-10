Als beste ukrainische Metal Band, nominiert 2013 und 2016, hat man in den letzten Jahren definitiv genügend Stoff angesammelt, den man sich von der Seele schreien möchte. Das tut Tatiana Shmailyuk – und wie!

Etwas Brutaleres hat man aus einem Frauenhals selten vernommen. Der absolute Wahnsinn. Die kompositorischen Highlights kommen vornehmlich in den harten Grundriffs und -rhythmen zum Vorschein, in denen Jinjer mit einem Mix aus Metalcore, Djent und Modern Metal mächtig nach vorne schieben. Hier gelingt es dem Quartett aufgrund kluger Einfälle, sich weitab vom Breakdown-Wahn zu positionieren. Jetzt sind sie wieder bei uns zu Gast mit ihrer neuen EP „MICRO“, die es jetzt schon weltweit an die Spitze der Charts geschafft hat!

Am 24.11. gastiert die Ausnahme-Formation in der Bochumer Zeche. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Empfehlungen zu Jinjer

