Volbeat sind zurück und kündigten nicht nur ihre Rewind, Replay, Rebound World Tour, sondern auch die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums an, das am 2. August erschien. Im November spielt die multi-platin ausgezeichnete dänische Rockband in den Arenen von Berlin, Stuttgart, Zürich, Frankfurt, München, Leipzig, Hamburg, Köln und Wien. Aufgrund der großen Nachfrage bestätigten Volbeat jetzt Zusatzshows in Hamburg und Köln.

Das von Jacob Hansen, Rob Caggiano und Michael Poulsen produzierte Rewind, Replay, Rebound ist das erste Studioalbum mit Kaspar Boye am Bass. Backgroundsängerin Mia Maja ist erneut mit von der Partie, aber auch Gäste wie Clutch-Sänger Neil Fallon (‚Die To Live‘) oder Exodus- und Slayer-Gitarrist Gary Holt (Solo in ‚Cheapside Sloggers‘) sind vertreten.

Rewind, Replay, Rebound vereint ihren unverkennbar punkigen Psychobilly-Rock’n’Roll-Sound mit neuen kreativen Höhepunkten. „Der Grund für uns ins Studio zu gehen ist, dass wir immer noch etwas beweisen müssen – den Fans, aber vor allem uns selbst“, erklärt Sänger Michael Poulsen. „Wir hätten dieses Album ohne die Arbeit der letzten Jahre nicht machen können. Aber egal wie alt die Band wird oder wie viele Alben wir veröffentlichen, es wird immer diesen unverkennbaren Volbeat-Sound geben.“

Auf der Welttournee, die im Sommer startet und die Band im November für neun Shows (plus 2 Zusatzkonzerte in Hamburg und Köln!) auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, werden Volbeat von Baroness und Danko Jones supportet.

2001 in Kopenhagen gegründet, haben sich Volbeat durch ständiges touren und sechs von den Fans gefeierte Alben an die Spitze des Hardrocks gekämpft. Das letzte Album Seal The Deal & Let’s Boogie erreichte in sieben Ländern Platz 1 – darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Am 15.11. gastieren die Dänen in der Kölner Lanxess Arena. Tickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

