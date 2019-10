VERÖFFENTLICHUNG » 25.10.2019

6 / 9

Steve Hackett

InsideOut Music, Sony Music



Steve Hackett hat sich als Gitarrist von Genesis einen Platz im Gitarren-Rock-Olymp gesichert und tut sich in den vergangenen Jahren mit seinem Projekt „Genesis Revisited“ als Nachlassverwalter der legendären Prog-Ikonen aus der Peter-Gabriel-Ära hervor.

Zum einen hat er eine exzellente Band um sich geschart, zum anderen hat er mit Nad Sylvan einen Sänger gefunden, der stimmlich sehr nahe an der des ehemaligen Genesis-Frontmannes Peter Gabriel liegt.

Nach zwei Studio-Alben des Projekts und der Live-Doppel-CD mit DVD „Live at Hammersmith“ kommt nun ein weiteres Live-Doppelalbum mit einer zusätzlichen BluRay auf den Markt. Wie der Name der Auskopplung schon sagt, handelt es sich um einen Auftritt der Revisited-Band mit orchestraler Begleitung in der Royal Festival Hall.

Über die Qualitäten eines Steve Hackett, seiner Band und des Sängers Nad Sylvan braucht man nicht mehr viele Worte zu verlieren. Das Orchester verbreitet eine noch pompösere Atmosphäre als dies die Frühwerke der Band eh schon bieten. An manchen Stellen ist dieser Pomp in den Ohren des Puristen jedoch schon wieder zu viel und trägt zu einer noch größeren Getragenheit und Länge der Stücke bei. Supper’s Ready zieht sich so auf 28 Minuten, nahezu fünf Minuten länger als die Originalversion.

Braucht man ein weiteres Revisited-Album, jetzt in orchestraler Begleitung? Der Erfolg des Projekts gibt ihm Recht. Die Fans (neue und alte) wollen die Musik sehen und hören. Und vielleicht finanziert sich dadurch weiterer Hackett-Solo-Output?

Unsere Steve Hackett Empfehlung

