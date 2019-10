VERÖFFENTLICHUNG » 25.10.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Joe Bonamassa

LABEL » Mascot Label Group

25.10.20198 / 9

Joe Bonamassa begeistert die Massen weltweit. Lange haben sich die Fans gefragt, ob es auch dieses Jahr ein neues Album des Gitarristen und zweifachen Grammy-Preisträgers geben würde. Jetzt lichtet sich der Nebel endlich und die Antwort lautet Ja: „Live at the Sydney Opera House” erscheint heute, am 25. Oktober 2019, bei der Mascot Label Group auf CD, als Doppel-LP und digital.

Dieser zehn Titel umfassende Mitschnitt eines Auftrittes des phänomenalen Bluesrock-Gitarristen, mitgeschnitten 2016 in Australien, beinhaltet bislang unveröffentlichte Liveversionen, die hauptsächlich von Bonamassas Nummer-eins-Album „Blues of Desperation” stammen.

Mir liegt zur Review die 73minütige Promo-CD vor, ich kann also zu Booklet und Ausstattung nichts sagen. Was aber deutlich hörbar ist: Joe Bonamassa agiert gewohnt souverän und zeigt seine virtuosen Fähigkeiten. „Live at the Sydney Opera House” fängt das Charisma und Feuer dieses Mannes, der inzwischen nahezu überall auf der Welt so ziemlich alle namhaften Venues mehrfach bespielt hat, perfekt ein.

Natürlich spielt auch die Venue eine Rolle. Ebenso wie die Pyramiden in Ägypten, das indische Taj Mahal und die Chinesische Mauer zählt das Sydney Opera House zum Weltkulturerbe. Wer die Gelegenheit bekommt dort aufzutreten, gibt sein Bestes – das gilt auch für Joe Bonamassa. Der Release reiht sich ein in die grandiosen Veröffentlichungen des Gitarrenmeisters.

Livetermine 2020:

05.05.2020 Saarbrücken – Saarlandhalle

07.05.2020 Berlin – Verti Music Hall

08.05.2020 Berlin – Verti Music Hall

09.05.2020 Frankfurt – Jahrhunderthalle

11.05.2020 Hannover – Swiss Life Hall

13.05.2020 Leipzig – Arena Leipzig

