Die vergangenen zehn Jahre waren für „X Factor“-Gewinner James Arthur mehr als bemerkenswert. Jüngst erhielt er eine Auszeichnung für mehr als eine Milliarde Spotify-Streams seines weltweiten Nummer-Eins-Hits „Say You Won’t Let Go“. Lediglich achtzehn Songs haben bislang die Milliarden-Grenze überschritten und James Arthus ist einer von nur zehn Künstlern, denen dieses Kunststück gelungen ist.

Insgesamt hat der Brite mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. Sein Duett „Rewrite The Stars“ mit Anne-Marie aus dem Film “The Greatest Showman” verzeichnet mehr als 251 Millionen Streams, sein 2018 erschienener Song “Empty Space” steht mittlerweile bei über 100 Millionen Streams. James Arthur hat 22 Millionen monatliche Hörer bei Spotify und seine Videos kommen aus 1,5 Milliarden YouTube-Views. Sein letztes Album „Back From The Edge“ schoss 2016 von Null auf eins der britischen Charts und erreichte weltweit Multiplatin-Status.

Der weltweite Erfolg schlägt sich allerdings in den Verkaufszahlen in Deutschland noch nicht nieder. Was schade ist – oder unverständlich -, denn mit seinen Songs irgendwo zwischen den rhythmischen Spielereien von Ed Sheeran und der sanften Stimme von James Blunt sollte er doch gut in die hiesige Radiolandschaft passen.

Das emotionale „Naked“, ein schmachtendes „Falling Like The Stars“, der akustische Gitarrensong „Empty Space“ und das sehr rhythmische „Treehouse“ sind vier Vorab-Singles, die in Großbritannien recht erfolgreich waren. Hinzu kommen einige weitere Highlights, beispielsweise der Titelsong, den James mit Travis Barker eingesungen hat.

Auf „YOU“ zeigt sich Arthur von seiner kühnsten und promiskuitivsten Seite, mit knackigen Texten, die er mit der Stimme eines Mannes vorträgt, der sich einiges von der Seele zu singen hat. „Ich hab das Album ‚YOU‘ genannt, weil es nicht wie ‚Back From The Edge‘ autobiographisch ist – auf meinem dritten Album ‚YOU‘ geht es nicht um MICH, sondern um DICH“.

