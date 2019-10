QUELLE » Flying Dolphin Entertainment

Anfang des Jahres nahmen Marillion gemeinsam mit Orchestermusikern, die zu Freunden wurden, ausgewählte Lieder aus ihrem Katalog neu auf. Sowohl im eigenen Racket Club als auch in Peter Gabriels Real World Studios entstanden für „With Friends From The Orchestra“ neun Marillion-Klassiker in neuen Interpretationen mit einer Gesamt-Spielzeit von fast 80 Minuten. Unterstützung erhielt die Band dabei vom Streichquartett „In Praise Of Folly“ sowie dem Hornisten Sam Morris und Emma Halnan an der Flöte.

Marillion erklären: „Unser brillanter Produzent und Kollaborateur Michael Hunter schrieb neue Streicher-Arrangements, die wir unter Freunden in den Real World Studios aufnahmen. Das Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen und ist wahrhaftig schön geworden. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Freude an den neuen Songs und könnt uns zustimmen, dass manche von ihnen sogar besser als die Originale (!) sind. Unabhängig dieses mutigen Statements, sind wir uns sicher, dass euch unser Werk bewegen wird.“

Das Album erscheint auf CD, Vinyl und digital bei earMUSIC – am 29. November 2019!

„Estonia“ ist erstmalig erschienen 1997 auf dem Album „This Strange Engine“. Der erste Song des neuen Albums gibt einen Einblick in die traumhaft schönen und berührenden Interpretationen einiger der beliebtesten Songs der Band. Das offizielle Video führt hinter die Kulissen der Studio-Aufnahmen und kann auf dem offiziellen Marillion-YouTube Kanal angeschaut werden:

