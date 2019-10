VERÖFFENTLICHUNG » 01.11.2019

Angekündigt für den symbolträchtigen ersten November, den ersten Tag nach dem Brexit, müsste das Albumrelease von Ray Wilsons Best-Of-Doppelalbum „Upon My Life“ eigentlich verschoben werden auf den 31. Januar 2020, aber das will man den Anhängern guter Pop- und Rockmusik auch nicht antun, denn wer weiß, wann das Album dann tatsächlich erscheinen würde.

Nach sechs Solo-Studio- und neun Live-Alben, sowie den Band-Alben mit Genesis, Stiltskin, cut_ und Guaranteed Pure und mehr als einem Vierteljahrhundert im Musikbusiness, darf sich ein Musiker gerne anschicken ein Best-Of-Album zu veröffentlichen.

Zu den 26 ausgewählten Stücken seiner bisherigen Karriere hat der Schotte nicht gegeizt und noch zwei neue Stücke („Come The End Of The World“, „I Wait And Pray“) dazugepackt, die sich musikalisch, wie inhaltlich wunderbar in seine Songauswahl einreihen.

Die ganz persönliche Auswahl der Songs spiegeln durchaus die melancholischen Seiten des auf den Covern immer sehr gedankenverlorenen Musikers wider, strahlen aber auch eine Hoffnung aus, die in diesen Tagen so wichtig ist.

Die Fans werden sicher den einen oder anderen Song vermissen, aber für Ray Wilson ist dies seine ganz persönliche Best-Of-Auswahl. Und wir hoffen, dass es nur bei einer Zwischenbilanz bleibt und nicht zu einem endgültigen Best-Of wird.

Tracklist

CD 1

1. Come The End Of The World (New Song)

2. Lemon Yellow Sun

3. Take It Slow

4. Ought To Be Resting

5. Constantly Reminded

6. American Beauty

7. Wait For Better Days

8. Bless Me

9. Show Me The Way

10. Rhianne

11. Easier That Way

12. She

13. Gypsy

14. Ghost

CD 2

1. I Wait And I Pray (New Song)

2. Another Day

3. Song For A Friend

4. Alone

5. Not Long Till Springtime

6. She’s A Queen

7. Change

8. Ever The Reason

9. Along The Way

10. The Actor

11. Goodbye Baby Blue

12. First Day Of Change

13. Makes Me Think Of Home

14. On The Other Side

