Long Distance Calling – Stummfilm (Live from Hamburg)

VERÖFFENTLICHUNG » 01.11.2019

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Long Distance Calling

LABEL » InsideOut Music

01.11.20199 / 9

Anlässlich des 10. Geburtstages ihres Erfolgsalbums „Avoid the Light“ ließen es sich die Postrocker aus Münster nicht nehmen eine kleine exquisite Tour mit drei Veranstaltungen in besonderen Venues vor bestuhlten Reihen zu spielen und das Album zu feiern. Zum Abschluss der drei Veranstaltungen wurde das Konzert in der Hamburger Kulturkirche in Altona in Ton und Bild festgehalten, das nun an Allerheiligen in Form einer limitierten 2CD+ Blu-ray-Edition, als 180g Gatefold 3 LP Vinyl und als Downloadversion auf den Markt kommt.

Die Speerspitze der deutschen Postrock-Szene entführt den Hörer in ein phantastisches Kopfkino mit exzellentem Sound, purer Spielfreude und der Illusion selbst in den ehrwürdigen Mauern eines solchen Venues zu sein. Die Zuschauer der Blu-ray können, sofern sie nicht selbst dabei waren, die Atmosphäre dieses besonderen Konzertes atmen, die hervorragend ausgewählten, cineastischen Einspielungen auf dem Leinwand-Triptychon und die minimalistisch und trotzdem absolut passende Lightshow geniessen.

Als Schmankerl haben der Vierer für verschiedene Songs als Unterstützung Luca Gilles am Cello und Aaron Schrade an den Percussions auf die Bühne geholt, was dem Konzerterlebnis das i-Tüpfelchen aufsetzt.

Die Setlist umfasste Stücke aus fast allen Alben, lediglich von „The Flood Inside“ ist kein Song vertreten. Das zu huldigende Werk „Avoid the Light“ ist bis auf das leider entfallene „The Nearing Grave“ vollständig gefeiert.

Tracklist:

Into The Black Wide Open

The Very Last Day

In The Clouds

Like A River

On The Verge

Interlude

Out There

Apparitions

Black Paper Planes

359°

I Know You, Stanley Milgram

Sundown Highway

Flux

Metulsky Curse Revisited 00:10:07

Wer nach dem Konsum der Konservenkost nicht genug davon bekommen kann, der wird in 2020 mit einem größeren Nachschlag an Seats & Sounds Konzerten in atemberaubenden Venues belohnt.

Seats & Sounds Tour 2020:

08.09.2020 – Hamburg, Elbphilharmonie (low tickets)

09.09.2020 – Hannover, Pavillon

10.09.2020 – Bochum, Christuskirche

11.09.2020 – Dresden, Alter Schlachthof

12.09.2020 – Leipzig, Parkbühne

13.09.2020 – Berlin, Passionskirche

15.09.2020 – Köln, E-Werk

16.09.2020 – Frankfurt, Jahrhunderthalle (Club)

17.09.2020 – Mannheim, Capitol

18.09.2020 – München, St. Matthäus

19.09.2020 – Stuttgart, Mozartsaal

Unsere Long Distance Calling Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 1.11.2019 um 19:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API