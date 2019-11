VERÖFFENTLICHUNG » 11.10.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Steve Miller Band

LABEL » Capitol, Universal Music

11.10.20198 / 9

Im Oktober öffnete Steve Miller sein Gewölbe mit privat archivierten Aufnahmen unveröffentlichter Raritäten, alternativer Versionen, Live Performances und fünf bisher unveröffentlichten Songs.

Die vorliegende transparente LP „Selections From The Vault“ ist eine Essenz aus acht Songs der großen Box „Welcome To The Vault“. Diese acht Songs beschreiben eindrücklich das musikalische Schaffen und die Variabilität des Bluesrockers Steve Miller in seiner über 60-jährigen Karriere.

Die rohe Kraft des Blues ist mit „Industrial Military Complex Hex“ in einer bisher unveröffentlichten alternative Version ein hervorragender Einstieg in das Album. Auf Seite 1 der Vinylscheibe finden sich noch zwei gänzlich unveröffentlichte Songs mit „Love is strange“ aus der Feder von Bo Diddley und „Freight Train Blues“. Diese Seite schließt dann mit einer alternativen und ungewohnten Fassung von „Rock’n Me“.

Die Kehrseite startet gleich mit einem Energiebündel von sieben Liveminuten „Crossroads“. Auch diese Seite hält einen bisher unveröffentlichten Song parat, der in Blue-Traditional-Manier zurück zu den Wurzeln kehren lässt, vor es mit 6 ½ Minuten spacigem Blues in die letzten Umdrehungen geht. Bei der alternativen Version eines seiner größten Hits „Fly like an Eagle“ lässt Dickie Thompson an den Tasten und Miller an den Saiten den Hörer zu einem Adlerflug ansetzen.

Die Essenz an acht Songs lässt hoffen, dass die komplette Box „Welcome To The Vault“ mit drei CDs, einer DVD und einem 100-seitigen Booklet das Herz jeden Bluesrockers und Steve Miller Fans höher schlagen lässt.

Der Vinyl-Edition hätte ein Klappcover oder ein Falt-Inlay mit Fotos und/oder Texten gut getan und den Preis von knapp 22 Euro nochmals adäquater wirken lassen.

Tracklist Vinyl-Edition:

Seite A:

Industrial Military Complex Hex – Alternate Version

Don’t Let Nobody Turn You Around – Alternate Version

Love Is Strange

Freight Train Blues

Rock’n Me – Alternate Version 1

Seite B:

Crossroads – Live

Tain’t The Truth

Fly Like An Eagle – Alternate Version

CD-Version:

Industrial Military Complex Hex – Alternate Version

Macho City – Short Version

Don’t Let Nobody Turn You Around – Alternate Version

Love is Strange

Rock’n Me – Alternate Version 1

Crossroads

Take the Money and Run – Alternate Version (Steve Miller)

Tain’t it the Truth

Freight Train Blues

Fly Like an Eagle – Alternate Version

I Wanna Be Loved (Steve Miller and Les Paul)

Jet Airliner – Alternate Version

Lollie Lou (Steve Miller)

STEVE MILLER BAND – WELCOME TO THE VAULT

CD 1:

Blues with a Feeling (Live) (1969) *

2. Don’t Let Nobody Turn You Around – Alternate Version (1969) *

3. Super Shuffle (Live) (1967) **

4. It Hurts Me Too (Feat. STEVE MILLER BAND) (Live) (1967)

5. Industrial Military Complex Hex – Alternate Version (1970) *

6. Living in the USA (1968)

7. Kow Kow Calculator – Alternate Version (1973) *

8. Going to Mexico – Alternate Version (1966) *

9. Quicksilver Girl – Alternate Version (1968) *

10. Jackson-Kent Blues – Alternate Version (1970) *

11. Crossroads (Live) (1973) *

12. Hesitation Blues (1972) **

13. Seasons – Alternate Version (1973) *

14. Say Wow! (1973) **

15. Never Kill Another Man – Alternate Version (Live) (1971) *

CD 2:

The Gangster is Back (Live) (1971)

2. Space Cowboy – Instrumental Version (1969) *

3. Space Cowboy – Alternate Version (Live) (1973) *

4. The Joker (1973)

5. The Lovin’ Cup (1973)

6. Killing Floor (1975) *

7. Evil (Live) (1973)

8. Echoplex Blues (1973) **

9. Rock’n Me – Alternate Version 1 (1976) *

10. Rock’n Me – Alternate Version 2 (1976) *

11. Tain’t it the Truth (1976) *

12. Freight Train Blues (1976) *

13. True Fine Love – Alternate Version (1975) *

14. The Stake – Alternate Version (1976) *

15. My Babe – Alternate Version (1982) *

16. That’s the Way It’s Got to Be (1974) **

17. Double Trouble (1992) *

18. Love is Strange (1974) *

19. All Your Love (I Miss Loving) – Alternate Version (1992) *

CD 3:

I Wanna Be Loved (Live) (1990) *

2. Fly Like an Eagle – Alternate Version (1974) *

3. Space Intro (1976)

4. Fly Like an Eagle (1976)

5. The Window – Alternate Version (1974) *

6. Mercury Blues – Alternate Version (1975) *

7. Jet Airliner – Alternate Version (1976) *

8. Take the Money and Run (1976)

9. Dance, Dance, Dance (1976)

10. Swingtown – Alternate Version (1976) *

11. Winter Time (1977)

12. Who Do You Love? (1984)

13. Abracadabra (1982)

14. Macho City – Short Version (1981)

15. Take the Money and Run – Alternate Version (Live) (2016) *

16. Bizzy’s Blue Tango* (2004)

17. Lollie Lou (T-Bone Walker) (Live) (1951) *

18. Lollie Lou (Steve Miller) (Live) (2016) *

* PREVIOUSLY UNRELEASED RECORDING

** PREVIOUSLY UNRELEASED SONG

DVD:

(Monterey International Pop Festival – 1967)

– Mercury Blues

– Super Shuffle

(The Fillmore West – Dutch TV Show El Dorado (Pik-In) – 1970)

– Kow Kow Calculator

– Space Cowboy

(Don Kirshner’s Rock Concert – 1973)

– Star Spangled Banner

– Living in the USA

– Space Cowboy

– Mary Lou

– Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma

– The Gangster is Back

– The Joker

– Come on in My Kitchen

– Seasons

– Fly Like an Eagle

– Living in the USA (Reprise)

(ABC In Concert with James Cotton – 1974)

– Just a Little Bit

(Pine Knob, Michigan – 1982)

– Abracadabra

(Steve Miller and Les Paul at Fat Tuesday’s – 1990)

– I Wanna be Loved

– CC Rider

(Live from Austin City Limits – 2011)

– Fly Like an Eagle

– Living in the USA

Unsere Steve Miller Band Empfehlung

