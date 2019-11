Bars and Melody: Das Video zur neuen Single „Lighthouse“

QUELLE » Promotion Werft

ARTIST » Bars and Melody

LABEL » Better Now Records

Promotion Werft

Bars and Melody machen’s offenbar nicht unter einer Million. Wenn man sich die Bilanz der UK-Überflieger anschaut, findet man kaum eine Zahl unter der Rekordmarke mit sechs Nullen: 3,4 Millionen YouTube-Abonnenten, 1,3 Millionen Instagram-Follower, 1,1 Millionen Facebook- Fans – und nicht zuletzt über 200 Millionen Klicks für ihre allererste Performance und den Golden Buzzer bei „Britain’s Got Talent“ 2014. Der offizielle Launch der herausragenden, globalen Urban-Pop-Karriere von BAM, deren Videokollektion bis dato über eine Milliarde Menschen auf YouTube gesehen haben.

Zu diesem Zeitpunkt waren Leondre Devries und Charlie Lenehan erst 13 bzw. 15 Jahre alt und fesselten trotzdem mit nur einem Song und dieser ganz besonderen Fusion aus Charme und Skill locker ein komplettes TV-Studio. Mitsamt Branchenlegende Simon Cowell, der ihnen prompt eine Weltkarriere prophezeite und bis heute an Bars and Melody schätzt, dass die mittlerweile jungen Männer sich in fünf Jahren Musikbusiness und globaler Erfolgsumlaufbahn treu geblieben sind.

Nicht selbstverständlich, bei der Schubkraft, die nach der TV-Show entstand: Der Anti-Mobbing-Hit „Hopeful“ ging aus dem Stand in die UK-Top-5, Bars and Melody spielten in ausverkauften Hallen und wurden für Interviews um die Welt geflogen – inklusive der Einladung auf die Couch der The Ellen Degeneres Show. Was mit #4 für das Debütalbum in England, der #1 in den japanischen Charts und Platin in Polen 2015 so richtig losging, führte zur Zusammenarbeit mit Pepsi und Air China, Moderationen für die BBC und einer Tour mit dem deutschen #1-Kollegen Mike Singer.

2019 zünden BAM den nächsten Turbo: Flankiert von ihrer Teilnahme an „Britain’s Got Talent: The Champions“, bereiten die smarten Musiker mit Hochdruck ihre weltweite TOUR 2020 vor, nachdem sie noch in diesem Jahr live in England und Skandinavien unterwegs sind und anschließend auf extensive Asien-Tour gehen. Ebenfalls Anfang 2020 erscheint das mit Spannung erwartete brandneue Album von Bars and Melody via Better New Records, aus dem das frisch gegründete Universal-Label vorab die Single „Lighthouse“ auskoppelt.

Ein perfekter Vorgeschmack, auf dem Bars and Melody erneut lässig unter’s Mikroskop legen, was sie schon immer ausgemacht hat – coolste Pop-Beats mit UK-Swag und Lyrics, die man nicht an jeder Straßenecke hört. „‚Lighthouse’ ist ein Song mit viel Energie, der live echt Spaß macht, aber auch einer tieferen Message dahinter“, erklärt Charlie und Leo bekräftigt: „Der Text trifft einen richtig hart, wenn man an eine geliebte Person denkt, die man nicht oft sehen kann.“ „Lighthouse“ kam am 04.10.2019 und leuchtet das neue Universum aus, in das Bars and Melody ab sofort durchstarten.

Unsere Bars and Melody Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 4.11.2019 um 03:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API