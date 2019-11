VERÖFFENTLICHUNG » 25.10.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Kelly Family

LABEL » Airforce1, Universal Music

25.10.20197 / 9

Vor 25 Jahren schaffte die Kelly Family mit “Over The Hump” ihren großen Durchbruch. Nach Jahrzehnten der Straßenmusik in Deutschland, Europa und den USA konnten sie endlich die Ernte einfahren. Das Album mit ausschließlich selbst geschriebenen Liedern schaffte die Nummer 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz – die Band war auf dem Zenit ihrer Karriere und die Konzerte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden zu umjubelten Ereignissen. Man denke nur an den Überhit “An Angel” oder die Hymne “Why Why Why”.

Um sich bei ihrem Publikum für die jahrzehntelange Treue zu bedanken, veröffentlichte die berühmteste Musikerfamilie der Welt am 25. Oktober ein ganz besonderes neues Album: Auf „25 Years Later“ wirft The Kelly Family einen Blick zurück, um gleichzeitig mit brandneuen Songs nach vorne zu schauen.

Das Album startet mit dem hymnischen Song “Over The Hump”, der nicht etwa schon auf dem gleichnamigen Album erschien. Stattdessen zeichnet er mit einem Vierteljahrhundert Abstand den Weg der Band während der vergangenen Dekaden nach. Zu einem modernen, sofort mitreißenden Rock-Pop-Sound erzählen The Kelly Family von familiärem Zusammenhalt, von Hoffnung und dem unerschütterlichen Willen, es schließlich mit vereinten Kräften „Over The Hump“ (über den Berg) zu schaffen.

Mit wurden “Once In A While”, “Father’s Nose”, Break Free” und “Santa Maria” wurden vier Stücke vom „Over The Hump“- Originalalbum komplett neu arrangiert und eingesungen. Einige der übrigen Stücke stammen von Soloalben der Bandmitglieder. Trotzdem klingt das Album wie aus einem Guss und zeigt uns die Kelly Family in einer aktuellen Bestandsaufnahme – passend zur Jubiläumstour 2019/20, die sie durch alle großen Arenen führen wird.

Unsere The Kelly Family Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 4.11.2019 um 02:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API