Kiss Tour 2020 Deutschland Tickets Vorverkauf “End Of The Road Tour”

Kiss Tour 2020 Deutschland Tickets

Explosionen, Riffs und fliegende Superhelden: KISS ziehen auf der END OF THE ROAD World Tour alle Register und zelebrieren ein dezibelstarkes Spektakel mit gewaltiger Produktion und legendären Songs. Auf dieser Weltreise verabschiedet sich die ikonische Band nach viereinhalb Dekaden voller Superlative von ihren Fans. Wie das Quartett vor wenigen Tagen auf der KISS Kruise exklusiv ankündigte, rollt die auf mehrere Jahre angelegte Tour im Sommer 2020 erneut durch Deutschland. So spielen KISS im kommenden Jahr in den größten Hallen von Dortmund (14.6.), Hamburg (15.6.), Frankfurt (10.7.) und Stuttgart (11.7.).

KISS – End Of The Road World Tour 2020

So. 14.06.2020 – Dortmund – Westfalenhalle

Mo. 15.06.2020 – Hamburg – Barclaycard Arena

Fr. 10.07.2020 – Frankfurt – Festhalle

Sa. 11.07.2020 – Stuttgart – Schleyer-Halle

