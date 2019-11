Bruce Soord und der Lion King: Eines Tages wird das alles dir gehören

VERÖFFENTLICHUNG » 25.10.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Bruce Soord

LABEL » edel records, KScope

25.10.20197 / 9

Die Briten The Pineapple Thief lassen seit vielen Jahren die Herzen von Progfans höher schlagen. Mit ihrer atmosphärischen Musik und epischen Momenten führen sie die kunstvolle Rockmusik auf eine neue Ebene. Hohen Anteil daran hat zweifelsohne der Sänger, Gitarrist und Keyboarder Bruce Soord, der dieser Tage sein zweites Soloalbum “All This Will Be Yours” veröffentlicht hat.

Wer die ruhige und melancholische Seite von The Pineapple Thief liebt, erfährt hier die Vollbedienung. Man möchte ihm bisweilen ein Tachentuch reichen, so tränenrührig sind die gebotenen Stücke. Steve Hogarths “whiny voice” ist nichts dagegen.

„All This Will Be Yours“ ist ein Album mit akustischen und persönlichen Visionen von Bruce Soord. Es wurde von Soord wie ein Beobachtungsprotokoll beschrieben und ist inspiriert von der Freude, die er bei der Geburt seines dritten Kindes verspürte.

Bruce erklärt: „Emotional gesehen war es eine ziemlich einzigartige und ereignisreiche Zeit. Meine Frau sollte zu dieser Zeit unser drittes Kind bekommen, aber sie schaffte es, nach der Show an diesem Abend das letzte Konzert der Tour im Londoner Shepherd’s Bush Empire zu sehen. Wir kehrten nach Hause zurück und am nächsten Tag kam unser kleines Mädchen an. Wir hatten also dieses neue Leben in unserem Leben und es eröffnete eine ganz andere Perspektive auf die Welt um mich herum. Ich war total begeistert und habe fast sofort angefangen zu schreiben.“

Soord war so beseelt, dass er die Geräusche seiner Heimatstadt aufnahm und auf dem Album verewigt hat. Schreiende Kinder, ein singender alter Mann, jaulende Sirenen. Im Vordergrund aber stehen seine emotionalen Vocals, die er nach eigenen Worten aufnahm, während das Neugeborene im Studio döste. Vermutlich erklärt dies auch den rührseligen Albumtitel mit dem Zitat aus “König der Löwen”. Persönlicher und emotionaler geht’s nicht!

Unsere Bruce Soord Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 8.11.2019 um 21:59 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API