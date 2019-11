Marillion – neue Single & Video “Fantastic Place”

QUELLE » flying dolphin

ARTIST » Marillion

LABEL » earMUSIC, edel records

flying dolphin

Marillion veröffentlicht den neuen Song „Fantastic Place“ aus ihrem bevorstehenden Album „With Friends From The Orchestra“. Die Single erscheint in Kombination mit einem brandneuen Musikvideo. Aktuell befinden sich Marillion auf großer Tournee in ihrem Heimatland Großbritannien, im Rahmen derer sie die neuen Interpretationen ihrer beliebtesten Lieder erstmals präsentieren.

Sowohl im The Racket Club als auch in Peter Gabriels Real World Studios entstanden und mit einer Spielzeit von fast 80 Minuten, beinhaltet „With Friends From The Orchestra“ neun Marillion-Klassiker in neuen Interpretationen. Unterstützung erhielt die Band dabei von dem Streichquartett In Praise Of Folly sowie dem Hornisten Sam Morris und Emma Halnan an der Flöte.

„With Friends From The Orchestra“ erscheint bei earMUSIC als CD Digipak, 2LP Gatefold (180g), Limitierte & Coloured 2LP und digital am 29. November 2019.

Zurzeit arbeiten Marillion am Nachfolger ihres von Kritikern hochgelobten Charterfolgs „F*** Everyone And Run (F E A R)“.

Ab dem 1. November 2019 befinden Marillion sich auf ausgedehnter Europatournee:

MARILLION WITH FRIENDS FROM THE ORCHESTRA LIVE 2019

10.11.2019 Oxford – New Theatre (UK)

12.11.2019 Glasgow – Royal Concert Hall (UK)

13.11.2019 Gateshead – The Sage (UK)

15.11.2019 Southend – Cliffs Pavilion (UK)

16.11.2019 Cardiff – St David’s Hall (UK)

18.11.2019 London – Royal Albert Hall (UK)

19.11.2019 London – Royal Albert Hall (UK)

06.12.2019 Nijmegen – Concertgebouw de Vereeniging (NL)

07.12.2019 Utrecht – Tivoli Vredenburg (NL)

09.12.2019 Paris – Salle Pleyel (FR)

10.12.2019 Lyon – Radiant-Bellevue (FR)

12.12.2019 Rome – Auditoirum Della Conciliazione (IT)

13.12.2019 Padova – Gran Teatro Geox (IT)

15.12.2019 Essen – Colosseum Theater (GER)

16.12.2019 Essen – Colosseum Theater (GER)

