Laura Cox: “Burning Bright” bietet zehn explosive Rocksongs

VERÖFFENTLICHUNG » 08.11.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Laura Cox

LABEL » earMUSIC, edel

08.11.20197 / 9

Laura Cox stammt aus Frankreich und rockt schon seit vielen Jahren die europäischen Clubs. Bereits vor zwei Jahren sorgte ihr Album “Hard Blues Shot” für Furore – und der Name war Programm. Ein dynamischer Sound und die wundervolle Gitarrenarbeit der Frontfrau wurden zum Markenzeichen. “Burning Bright” ist das mehr als solide Nachfolgealbum. Und wer nicht zur YouTube-Geeration gehört, die diese quirlige Frau zur SocialMedia-Sensation gemacht hat, sollte sich schleunigst das Album zulegen.

“Burning Bright” bietet high voltage Rock’n’roll im Stil von AC/DC und Danko Jones meets Joan Jett, gemischt mit Southern- und Blues-Einflüssen. Dieses zweite Album wurde in den legendären ICP Studios (Johnny Hallyday, The Cure, Vanessa Paradis, Solomon Burke) aufgenommen. Unterstützt von einer grandiosen Band, und dem Mastering des großartigen Howie Weinberg (Aerosmith, Oasis, The White Stripes), bietet “Burning Bright” zehn explosive Rock Songs, die das großartige Talent der jungen Künstlerin außer Frage stellen.

“Fire Fire” betört mit knallharten Riffs und lasziver Stimme. Ein gelungener Opener. “Bad Luck Blues” bietet famose Rhythmus-Spielereien, während Balladen wie “Looking Upside Down” und “Just Another Game” Lauras Stimme in all ihren Facetten aufleuchten lassen. Die junge Frau hat definitiv den Blues – doch ihre ganze Energie entfaltet sie in Rocktiteln wie in meinem Favoriten “Freaking Out Loud” und dem hymnischen “River”.

Laura Cox’ erstes Album “Hard Blues Shot” konnte 2017 ausschließlich in Frankreich in wenigen Monaten über 10.000 Exemplare verkaufen. Das neue Album belegte nunmehr auch in Deutschland schon mehrfach vor dem Veröffentlichungstag die #1 Position bei Amazon in den Bereichen Blues und Blues Rock. Damit übertrifft das von Laura komplett im Alleingang komponierte neue Album bereits jetzt viele Erwartungen und wird ihr mit Sicherheit das Tor in die weltweite Rockwelt öffnen.

Unsere Laura Cox Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 11.11.2019 um 00:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API