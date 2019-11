AXXIS – 30th Anniversary / Best of EMI Years

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

BEWERTUNG » 7 / 9

Axxis

LABEL » Phonotraxx Publishing

15.11.2019

Zum 30. Bandjubiläum, das in diesem Jahr schon ausschweifend mit Bluray, Festivals und Hallengigs gefeiert wurde, kommt am 15.11.2019 erneut (zum dritten Mal in der Bandgeschichte) eine Best-Of von AXXIS zu den Fans. Dieses Mal mit dem Schwerpunkt ihrer frühen Schaffensphase von 1989 bis 1997 bei EMI, die ihr den erfolgreichen Weg ebnete.

Das Doppelalbum umfasst 24 Songs, die alle komplett neu aufgenommen und abgemischt wurden und von ihren Erfolgsalben Kingdom of the Night (1989), AXXIS II (1990), The Big Thrill (1993), Matter of the Survival (1995) und Voodoo Vibes (1197) stammen. Alleine das Debüt-Album Kingdom of the Night ist bis auf die Stücke „Singing For A Song“ und „Just One Night“ in Gänze vertreten.

Mit ihrem pompösen, refrain-orientierten Songmaterial stehen sie in der Tradition des größten deutschen Heavy-Rock-Exportes „Scorpions“. Wer einen Einstieg in die Welt des AXXIS’schen Heavy Rocks wagen will, ist bei dieser Kompilation der frühen Jahre gut aufgehoben.

Zudem stehen die für ihre Liveauftritte bekannten Rocker noch bei zwei Special-Anniversary-Gigs am 29.11.2019 im Memminger Kaminwerk und am 29.12.2019 in der Bochumer Zeche auf der Bühne.

Tracklist – CD 1:

Living in a world 3:52 Kingdom of the night 4:11 Never say never 3:43 Fire and Ice 4:03 Young souls 3:32 Love is like an ocean 3:29 The moon 3:56 Tears of the trees 4:28 Kings made of steel 3:32 Save me 4:16 Touch the rainbow 3:07 Rolling like thunder 4:06

Tracklist – CD 2:

Ships are sailing 3:55 Little look back 4:16 Face to face 5:27 Stay don’t leave me 4:17 Little war 3:53 Brother moon 4:50 Waterdrop 4:20 Ecstasy 3:28 C’est la vie 2:58 Just a story 3:09 Helena 4:09 The show is over 4:23

Unsere AXXIS Empfehlung

