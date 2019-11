The Chainsmokers: Der offizielle Clip zu „Push My Luck“

QUELLE » Promotion Werft

ARTIST » The Chainsmokers

LABEL » Columbia Records, Disruptor Records

The Chainsmokers haben am Freitag ihre neue Single „Push My Luck“ über Disruptor Records/Columbia Records veröffentlicht. Auf dem Track werden sie stimmlich begleitet von Drew Taggart und im offiziellen Clip erhalten sie optische Unterstützung von Model Lais Ribeiro.

„Push My Luck“ ist der sechste Vorbote aus dem neuen The Chainsmokers-Albums „World War Joy“. Auf dem Album werden ebenfalls enthalten sein die Vorgänger-Singles „Takeaway“ mit ILLENIUM und Lennon Stella, „Call You Mine“ featuring Bebe Rexha, “Do You Mean” featuring Ty Dolla $ign und bülow, “Kills You Slowly” und “Who Do You Love” featuring 5 Seconds of Summer. Zusammen haben die fünf bisherigen Singles bis heute mehr als beeindruckende1 Milliarde Streams sammeln können. Bis zum Ende diesen Jahres soll der Albumzyklus zu „World War Joy“ beendet werden.

US-Fans können The Chainsmokers auf ihrer ausgedehnten „World War Joy“-Arena-Tour in Nordamerika live erleben. Auf der Show als Support-Acts dabei sind 5 Seconds of Summer und Lennon Stella. Darüber hinaus wurden The Chainsmokers für einen American Music Award in der Kategorie „Favorite Artist – Electronic Dance Music“ nominiert.

Um sie live in Deutschland sehen zu können, müssen Fans hierzulande sich noch ein klein wenig gedulden. Tickets kann man sich aber ab sofort für folgende Daten sichern:

07.10.20 München, Zenith

21.10.20 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

