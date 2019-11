audiolaw – aus der beschaulichen Eifel: “There Are Millions”

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

Die beschauliche Eifel bietet manchmal außerhalb ihrer Natur doch noch überraschende musikalische Elemente. Nach ihrer 2014-er Debüt-EP „Revolution Everyday“ hat sich der Vierer um Ralf Thomas (Gesang, Gitarre), Klaus Schnitzler (Gitarre), Georg Manthey (Bass) und Rolf Becker (Drums) aus Mechernich auf die Reise nach Irland begeben, um ihren ersten Longplayer „There Are Millions“ aufzunehmen, der am 15.11.2019 bei timelock music erscheint.

Die 16 Songs, die auf die Scheibe gebannt wurden, erzählen Geschichten von Mächtigen, Klugscheißern, Kranken und Träumern, also alles, was das Leben zu bieten hat. Das Ganze haben die Eifeler in modernen, zeitgenössischen Alternative Rock gepackt, der gerne auch mal Anleihen an The Gossip, Black Crowes oder R.E.M. zu bieten hat und mal mit weiblicher Unterstützung, Hammond-Einlagen oder auch Streichern um die Ecke kommt.

Das Cover des Albums „There Are Millions“ zeigt einen Sprung. Es ist ein Satz durch Raum und Zeit hinein ins Abenteuer, das eine verheißungsvolle Zukunft für die Band sein könnte.

