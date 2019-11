VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

Im zehnten Jahr ihres Bestehens veröffentlichen die schwedischen Schwermetaller von Bombus ihr viertes Full-Length-Album mit dem Namen „Vulture Culture“. Das Album wurde von keinem geringeren als Jens Bogren gemixt und gemastert, der auch schon Metalgrößen wie Opeth, Katatonia oder Dimmu Borgir unter seinen Fittichen hatte.

Wenn man an schwedischen Heavy-Metal denkt, dann kommt einem auch immer wieder der Name „Tiamat“ in den Sinn, die sich mit ihren Alben „Wildhoney“ und „A deeper kind of slumber“ um eine Modernisierung des archaisch anmutenden Genres verdient gemacht haben. In dieser Linie erscheint „Vulture Culture“ und geht steil nach Vorne, auch wenn Frederik „Fefe“ Berglund nicht wirklich froh ist mit Bandvergleichen: „Wir orientieren uns nicht an anderen Bands, sondern schreiben einfach Songs, die so klingen, wie sie unserer Meinung nach klingen sollten – ohne dabei einem konkreten Muster zu folgen.“ Aber auch gibt dann letztendlich zu, dass der geneigte Hörer im Beipackzettel dieses Albums lesen könnte: „Kann Spuren von Queen, The Prodigy, Tragedy, Pink Floyd, The Partisans, Pantera oder ABBA enthalten…“

Letztendlich bleibt nur festzuhalten, dass den Schweden ein starkes Stück modernen Metals gelungen ist mit den Highlights „A Ladeer“ und das gefühlvolle „It’s All Over“. Für Anhänger dieser Musikschublade ein absoluter Pflichtkauf.

Zudem sind die Jungs im Dezember noch auf kleiner Tour:

11.12.2019 (DE) Munich – Backstage

13.12.2019 (DE) Hamburg – Headcrash

14.12.2019 (NL) Rotterdam – V11

15.12.2019 (BE) Antwerp – Trix

17.12.2019 (DE) Cologne – Luxor

18.12.2019 (DE) Berlin – Musik & Frieden

