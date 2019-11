Iron Maiden Tour 2020 Deutschland Tickets Legacy Of The Beast 2020

QUELLE » https://wizpro.com

Iron Maiden Tour 2020 Deutschland Tickets

Iron Maiden wird 2020 auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren, einschließlich vier Terminen in Deutschland: am 9. Juni auf der Bremer Bürgerweide, am 10. Juni im RheinEnergieSTADION in Köln – beide Städte wurden von der Band nicht mehr seit den 1990ern besucht – eine Rückkehr zur Waldbühne Berlin am 23. Juni und eine Show in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena am 18. Juli, die allererste Stadionshow der Band in dieser Stadt, in der sie zum letzten Mal 2011 auftrat. Special Guests bei diesen Shows sind: in Bremen Disturbed mit Airbourne im Vorprogramm und in Köln, Berlin und Stuttgart Airbourne zusammen mit Lord Of The Lost.

Iron Maiden “Legacy Of The Beast Tour” 2020 Tickets

Di. 09.06.2020 – Bremen – Bürgerweide

Mi. 10.06.2020 – Köln – RheinEnergieSTADION

Di. 23.06.2020 – Berlin – Waldbühne

Sa. 18.07.2020 – Stuttgart – Mercedes-Benz Arena

