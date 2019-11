In the ä tonight – Die Tour von und mit Die Ärzte am 13.11.2020 zu Gast in der Kölner Lanxess Arena! Dann auch mit einem neuen Album im Gepäck.

“Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!” – Die Ärzte sind zurück!

Der Vorverkauf für das Konzert “der besten Band der Welt” startet als Presale über bademeister.com am 14.11.2019 um 17:00 Uhr und ab 15.11.2019 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.