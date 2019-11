SPARKS: Past Tense – The Best of Sparks

Fünfzig Jahre im Musikbusiness, von der Kritik gefeiert, beständig unter dem Radar des breiten Publikums und ohne wirklich große Charterfolge. So lässt sich die Geschichte der Brüder Mael und ihres Bandprojekts SPARKS kurz zusammenfassen.

Ihr Einfluss auf die zeitgenössische, musikalische Popkultur lässt sich trotz fehlender kommerzieller Erfolge nicht hoch genug einschätzen. Sie prägten im wahrsten Sinne des Wortes das Genre Art-Pop, schufen eine neue Welle des Synthie-Pops, ohne die es womöglich so starke Synthie-Pop-Vertreter wie die Pet Shop Boys nicht gäbe und entwickelten sich immer weiter und erfanden sich neu.

Die 3-CD-Deluxe-Kompilation als Best-Of zu bezeichnen ist übertrieben und zu gleich untertrieben. Am Ehesten lässt sich diese Zusammenstellung als Timeline oder als Most-Relevant durch den SPARKS-Kosmos charakterisieren.

Auf den drei CDs finden sich ihre größten Erfolge wie „This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us“ oder „When Do I Get To Sing ‚My Way‘“ und eine gelungene Cover-Version des Beatles-Klassikers „I Want To Hold Your Hand“, aber auch Kooperationen mit Jane Wiedlin und den französischen Art-Rockern Les Rita Mitsouko.

Höhepunkte der Zusammenstellung sind für den Rezensenten die Werke der frühen 2000-er Jahre aus den Alben „Lil‘ Beethoven“ und „Hello Young Lovers“. Alles in allem kann man konstatieren, dass die Songauswahl der Mael-Brüder das ganze SPARKS-Universum widerspiegelt. Es bleibt also weiterhin spannend, was uns dieses umtriebige Du noch bieten wird, denn für 2020 ist ein neues Studioalbum avisiert.

Erhältlich ist dieses Bundle als 3-CD-Deluxe-Version, als Doppel-CD und als 3-LP-Box.

Tracklist (3-CD-Deluxe-Version)

Disc One

Computer Girl Wonder Girl (No More) Mr. Nice Guys Girl from Germany Beaver O’Lindy This Town Ain’t Big Enough for Both of Us Amateur Hour Here In Heaven Never Turn Your Back On Mother Earth Something for the Girl With Everything Achoo Get in the Swing In The Future Looks, Looks, Looks I Want To Hold Your Hand Big Boy I Bought The Mississippi River Occupation Those Mysteries Tryouts for the Human Race

Disc Two

The Number One Song in Heaven When I’m With You Tips for Teens Funny Face Angst in My Pants I Predict Sherlock Holmes Cool Places (with Jane Wiedlin) Popularity I Wish I Looked A Little Better With All My Might Change Music That You Can Dance To So Important Singing In The Shower (with Les Rita Mitsouko) National Crime Awareness Week (Psycho Cut) When Do I Get to Sing ‘My Way’ (When I Kiss You) I Hear Charlie Parker Playing – Radio Edit Let’s Go Surfing

Disc Three

Pulling Rabbits Out Of A Hat The Calm Before The Storm It’s A Knockoff The Rhythm Thief My Baby’s Taking Me Home Suburban Homeboy Dick Around Perfume Islington N1 Good Morning Lighten Up, Morrissey Two Hands, One Mouth Piss Off (Sparks original demo) Johnny Delusional (FFS) Missionary Position Edith Piaf (Said It Better Than Me) I Wish You Were Fun Check Out Time 11AM

Tracklist (Doppel-CD)

Disc One

Wonder Girl Girl from Germany This Town Ain’t Big Enough for Both of Us Amateur Hour Never Turn Your Back On Mother Earth Something for the Girl With Everything Get in the Swing Looks, Looks, Looks Big Boy Forever Young Tryouts for the Human Race The Number One Song in Heaven When I’m With You Tips for Teens Funny Face Angst in My Pants I Predict

Disc Two

Music That You Can Dance To So Important Singing In The Shower (with Les Rita Mitsouko) National Crime Awareness Week (Psycho Cut) When Do I Get to Sing ‘My Way’ (When I Kiss You) I Hear Charlie Parker Playing – Radio Edit Pulling Rabbits Out Of A Hat The Calm Before The Storm The Rhythm Thief Suburban Homeboy Dick Around Perfume Good Morning Lighten Up, Morrissey Johnny Delusional (FFS) Missionary Position Edith Piaf (Said It Better Than Me) Check Out Time 11AM

Tracklist (3-LP-Box)

LP 1 – Side A

Wonder Girl

Girl from Germany

This Town Ain’t Big Enough for Both of Us

Amateur Hour

Never Turn Your Back On Mother Earth

Something for the Girl With Everything

LP 1 – Side B

Get in the Swing

Big Boy

Forever Young

The Number One Song in Heaven

LP 2 – Side A

Tryouts for the Human Race – Single Version

When I’m With You

Funny Face

I Predict

Cool Places (with Jane Wiedlin)

LP 2 – Side B

With All My Might

Change

Music That You Can Dance To

So Important

LP 3 – Side A

When Do I Get to Sing ‘My Way’

Pulling Rabbits Out Of A Hat

The Calm Before The Storm

The Rhythm Thief

LP 3 – Side B

Dick Around

Good Morning

Johnny Delusional (FFS)

Edith Piaf (Said It Better Than Me)

Unsere Sparks Empfehlung

