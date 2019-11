Mittelalterband Faun entführt in die Welt der “Märchen und Mythen”

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Faun

LABEL » Universal Music, We Love Music

15.11.20198 / 9

Die Gruppierung Faun ist schon seit 20 Jahren erfolgreich in der Mittelalter-Folk-Szene unterwegs. Nachdem sie sich auf dem letzten Album „Midgard“ von der nordischen Mythologie inspirieren ließ, widmet sie sich mit ihrer aktuellen Veröffentlichung traditionell überlieferten Märchen und Legenden.

So wie Musik, Kleidung und Lebensstil des Mittelalters in unseren modernen, digitalisierten Zeit viele Menschen faszinieren, so habe auch die alten Märchen mit ihren zeitlosen Botschaften ihre Anziehungskraft bewahrt. Die Musiker von Faun verweben auf „Märchen & Mythen“ ihren von akustischen mittelalterlichen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang geprägten Sound mit den alten Geschichten und erwecken diese so zu neuen Leben.

Viele Lieder sind von Märchen inspiriert, die sich in der Sammlung der Gebrüder Grimm finden und deren Motive bis heute immer wieder in Geschichten oder Filmen verwendet werden. „Rosenrot“, „Jorinde“ oder „Spieglein, Spieglein“ etwa greifen diese bekannten Geschichten auf, oder auch „Die sieben Raben“. Andere Stücke widmen sich immer wiederkehrenden Figuren, wie etwa „Die weiße Dame“, ein sehr atmosphärische Ballade über eine Legendengestalt, die zwischen den Welten wandelt, oder „Hagazussa“, mit dem die Musiker bewusst der Figur der bösen Hexe eine andere Deutung entgegensetzen.

Mit „Aschenbrödel“ haben Faun dann nicht nur ein sehr beliebtes Märchenmotiv aufgegriffen, sondern bedienen sich auch noch der Filmmusik des wohl bekanntesten Märchenfilmes „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Sie sind damit nicht die ersten, die dieser wunderschönen Melodie einen Text verleihen, ihre Version ist jedoch eindeutig eine der schönsten und märchenhaftesten. Der abschließende Titel „The Lily“, der einzige in englischer Sprache, ist inspiriert von Goethes „Das Märchen“ von der schönen , aber todbringenden Lilie.

Das Booklet ist sehr ausführlich und liebevoll gestaltet. Zu jedem Lied findet sich neben dem Text auch eine erklärende Einleitung, sowie passende Zeichnungen und Fotografien der Bandmitglieder. „Märchen & Mythen“ ist so ein rundum stimmiges und überzeugendes Album und man folgt gerne der Einladung von Faun in das Land, in dem das Wünschen noch geholfen hat.

Unsere Faun Empfehlung

