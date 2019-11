Max Herre – die entspannte Seele des deutschen HipHop

Das Album “Athen” hat Max Herre auf eine Reise geschickt: im Kopf, im Studio und auch in dem Kurzfilm, der das Album begleitet und einige seiner zentralen Momente in Bilder fasst. Die Bucht von Vathy, das Haus eines Familienfreundes, der verlassene Flughafen. Die Auseinandersetzung mit dem Vater und der Mutter, die Biografie des Onkels aus Athen, die Begegnung mit dem ältesten Sohn und die Beziehung mit der Frau seines Lebens. “Athen” ist eine ganz und gar einzigartige Platte: weil sie sich aus Erinnerung speist und dabei radikal frisch klingt.

Der Rapper, Singer/Songwriter und Produzent hat gemeinsam mit seiner Frau Joy Denalane Soul und Seele in den deutschen HipHop gebracht. Voll Wehmut denkt man oft noch an Freundeskreis’ “A-N-N-A” zurück, das die ursprüngliche Band des Stuttgarters in den Rap-Himmel katapultierte. Er ist kein Freund von Schnellschüssen. Nach dem letzten Freundeskreis-Studioalbum ließ er sich fünf Jahre Zeit für das erste Soloalbum. Das letzte (dritte) Solowerk erschien vor sieben Jahren: Auf “Hallo Welt” verband ein wegweisender Musiker und Texter sein eigenes Erbe mit den Zeichen der Zeit.

“Athen” aber scheint sein bisher persönlichstes Album zu sein. Und er bringt die nachdenklichen und autobiographischen Texte mit seiner näselnden, entspannten Stimme so intensiv an den Hörer, dass man nur chillen und ihm nachhorchen möchte. Mit melancholischer Erzählstimme berichtet er von Reisen und Ereignissen, erzählt Anekdoten und beschreibt Momente, die sein Leben verändert haben. Die atmosphärischen Melodielinien gehen weniger stark ins Ohr als Max’ Gesangsstimme, aber sie schaffen das musikalische Ambiente, um seine Lebenswelt zu beschreiben. Die leisen Töne machen ihn aus – eine Mischung aus Rap, Soul und Funk.

Dass es mal wieder einige Features gibt, muss man wohl gar nicht erwähnen, denn nicht nur das “MTV unplugged” zeigte seine Vernetzung in der Popwelt. Dabei sind unter anderem Trettmann, Megaloh, Yonii und natürlich seine Liebste Joy Denalane am Start. “Das Wenigste” beschreibt ein Paar, das einen langen Weg zurückgelegt hat und noch immer Seite an Seite geht.

In der zweiten Albumhälfte wird es politisch. Für den Anti-Nazi-Song “Dunkles Kapitel” hat er eine illustre Riege von Rapkollegen mit dabei. “Sans Papiers” beschreibt eindringlich den Flüchtling ohne Identität im fremden Land. Das Double “Fälscher” und “Konny Kujau” beschäftigt sich auf spannende Weise mit Realitäten und Originalitäten.

Max Herre bietet Popmusik für Erwachsene. “Athen” ist ein Gesamtkunstwerk – vom Albumcover bis hin zu den Videos.

