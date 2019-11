RPWL – live from Outer Space

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

Fans der Progressive Rocker aus Freising werden sich das Jahr 2019 als musikalische Dauer-Festveranstaltung merken müssen. Während in der letzten Woche noch Keyboarder Yogi Lang mit seinem neuen Solowerk “Out of Here” zu begeistern wusste, legen RPWL nun mit einem Livealbum nach. Dabei ist erst im März die Scheibe “Tales from Outer Space” erschienen, die im Mittelpunkt des Konzertes steht, das während der nachfolgenden Tour aufgezeichnet wurde.

Das zehnte Studioalbum von RPWL, den feinsinnigen Artrockern, die vor Jahrzehnten als Pink Floyd-Coverband begonnen hatten, enterte diverse Charts, es kam in den deutschen Albumcharts auf einen bemerkenswerten 49. Platz und stellte erfolgreich das Thema Science Fiction in den Mittelpunkt von sieben großartigen Songs. Es folgte eine fantastische Tour im April, die von Glasgow über Warschau nach Basel, Frankreich und Deutschland mit vielen vollen und ausverkauften Häusern führte. Doch am wichtigsten für die Band war das enthusiastische Feedback der Fans, die einhellig von der “besten RPWL-Tour ever” sprachen.

So verwundert es nicht, dass bereits das siebte Livealbum der formidablen Band erscheint. Schließlich liegt in der Liveumsetzung atmosphärischer und epischer Songs ihre größte Stärke. Hinzu kommt: Die Liveversionen klingen häufig ganz anders als der Studio-Output. So ist die CD 1 der Doppel-CD zwar komplett mit dem aktuellen Album in voller Länge versehen (ergänzt um den Opener “News from Outer Space”), doch man kann unzählige neue Soli entdecken und den Heidenspaß spüren, den die Band auf der Bühne in Holland hatte – in Zoetermeer, wo die Progmusik fast schon religiös anmutende Erfolge feiert.

CD 2 bietet Klassiker wie “Hole In The Sky”, “Sleep” und das thematisch passende “Unchain The Earth” zum Abschluss. Wer sich davon überzeugen will, warum RPWL mit Recht an der Spitze der deutschen Progszene stehen, kann mit diesem Album einen hervorragenden Anfang machen. Alle anderen haben ohnehin schon alle Releases im Regal und fügen jetzt ein neues Spitzenalbum hinzu. Mir liegt nur das Audio-Livealbum vor, doch es gibt auch einen Mitschnitt auf DVD bzw. Blu-ray mit zwei Bonus-Videos und exklusiven Livebildern.

