Ann Sophie mit neuer EP “VOID!”

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Ann Sophie

LABEL » Minna Music

15.11.20196 / 9

Das war schon eine unrühmliche Geschichte, als Sängerin Ann Sophie im Jahr 2015 als Ersatz für Andreas Kümmert beim ESC antrat und null Punkte für Deutschland einfuhr. Dafür musste sie viel Häme einstecken – doch eigentlich hätte man ihr Respekt zollen müssen. Es war wirklich keine einfache Situation. Und dennoch ist sie ihren Weg unbeirrt weiter gegangen und kommt jetzt mit einer EP und fünf neuen Songs um die Ecke.

Die fünf in Leipzig aufgenommenen Popsongs schrieb Ann Sophie in den letzten Jahren und führte diese zum Teil bereits live auf. Musikalisch eröffnen Synthesizerklänge und Piano eine Gefühlswelt, in der die Texte ungestört ihre Wirkung entfalten können. Sympathisch besingt die 29-Jährige persönliche Themen: Fehlschläge, Irrwege, den Verlust ihres geliebten Vaters.

Doch keineswegs ist die Stimmung von „VOID!“ eine negative, auch wenn der Albumtitel eine innere Leere ausdrückt. Ernste Themen haben hier eine positive Energie die, zusammen mit Ann Sophies einzigartigem starken Willen, das Wiederaufstehen, das Kämpfens für die eigenen Träume ganz einfach erscheinen lässt.

Zusammen mit der Produzentin Bibi Vongehr und dem Hamburger Pianisten Florian Jakob erschuf sie eine Klangwelt, die heilsam und energetisch ist, zum Spüren einlädt und sich für die Hamburgerin hundertprozentig richtig anfühlt. Auch Beats und Bass durften für die Musicaldarstellerin, die zur Zeit bei „Paramour”, dem Cirque Du Soleil Musical in Hamburg, die Hauptrolle der Indigo spielt, nicht fehlen. Denn sie liebt bewegungsvolle Musik und das Tanzen – wie ihr neues Video zur ersten Single „Tornado” zeigt.

Es sind fünf kraftvolle Lieder in englischer Sprache. Nicht so vielfältig, wie ihre ersten Alben, aber getragen von ausdrucksstarkem Gesang und schönen Melodien.

Unsere Ann Sophie Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 24.11.2019 um 15:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API