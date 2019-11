Wer Kinder hat, der kommt in der Adventszeit an „In der Weihnachtsbäckerei“ kaum vorbei. Längst hat sich Rolf Zuckowskis beliebtes Kinderlied zu einem richtigen Klassiker entwickelt und nun ist daraus sogar ein ganzes Musical geworden. „Die Weihnachtsbäckerei“, von den Autoren Martin Lingau und Hannah Kohl als vorweihnachtliche Familiengeschichte um die Lieder von Rolf Zuckowski herumgedichtet, ist derzeit im Schmitz Tivoli und auf Deutschlandtour zu sehen und auch in der Musical-Hörspielfassung auf CD erhältlich.

Die Handlung ist schnell zusammengefasst: Die Geschwister Emily, Paul und Jonas wollen mit ihren Eltern Weihnachtsplätzchen backen, aber die Eltern müssen für letzte Einkäufe noch in die Stadt, wo sie dann allerdings im Schnee festsitzen. Also sind die Kinder beim Backen auf sich alleine gestellt und müssen dafür auch noch auf dem Weihnachtsmarkt die Zutaten besorgen. Das alles ist schwieriger als gedacht, aber sie bekommen zum Glück Hilfe vom Familienhund Muffin und einigen freundlichen Mitmenschen.

Eingeläutet wird das Musical mit dem stimmungsvollen „Zeit der Wunder“, bevor es mit „Höchste Zeit“ mitten in den vorweihnachtlichen Familientrubel geht. Die Eltern verkleiden sich als Nikolaus und Weihnachtsmann, natürlich zu den passenden Zuckowski-Liedern, und die Kinder sehnen sich mit „Winterkinder“ nach dem ersten Schnee. Auch ein paar von Zuckowski bearbeitete traditionelle Lieder haben es ins Musical geschafft: Mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ singt der Hund den ersehnten Schnee herbei, auf dem Weihnachtsmarkt erklingt „Fröhliche Weihnacht überall“ und mit einer Darbietung von „Kling Glöckchen“ wollen sich die drei Kinder das Geld für die Backzutaten verdienen. Am Ende, wenn es endlich ans Plätzchenbacken geht, wird dann natürlich auch „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen. Die Lieder sind alle mit Orchester- oder Bandbegleitung neu arrangiert und als Bonus gibt es zum Schluss noch „Die Weihnachtsbäckerei-Orchester-Suite“.

Die Idee, ein Musical aus bekannten Liedern einer Band oder eines Künstlers zu machen, ist ja nicht neu, im Bereich Kinderlieder allerdings so bisher noch nicht umgesetzt worden. Bei Zuckowskis umfangreichen Weihnachtrepertoire bot sich die Thematik natürlich an – und so kommen sein Lieder mal wieder hübsch neu verpackt auf den Markt. Das Hörspiel bietet für Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter schöne vorweihnachtliche Unterhaltung, und die im Digipack enthaltenen Bilder lassen darauf schließen, dass das Musical auch auf der Bühne bunt und ansprechend umgesetzt wird.

Unsere Rolf Zuckowski Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 25.11.2019 um 09:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API