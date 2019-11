Dan Reed Network: zwei Remaster und Tour im Dezember

Ohne Übertreibung kann man Dan Reed Network zu den Pionieren des Funkrock zählen. Und nicht nur das, denn Mitte der Achtziger Jahre gründeten sich nicht wenige Bands, die diesen Stil vorantrieben. Letztlich gelang es aber nur wenigen, Alben vorzulegen, die die Jahre überdauerten und heute noch zu den zeitlosen Klassikern der Rockgeschichte gehören: Dan Reed Network ist so eine Band.

Ihr Hauptwerk, das selbstbetitelte Debütalbum (1987) sowie „Slam“ (1989), der von Nile Rodgers produzierte Nachfolger, machten schnell andere Bands auf Dan Reed Network aufmerksam, die bereits in der ersten Rock-Liga spielten. So nahmen Bon Jovi (1989) und schließlich die Rolling Stones (1990) Dan Reed Network als Haupt-Support-Act mit auf ihre Tourneen. Das kam natürlich nicht von ungefähr, denn die beiden Alben überzeugten durch und durch mit einem harten, aber auch immer melodiösen und extrem groovenden Sound.

Das jetzt von Miles Showell in den Abbey Road Studios durchgeführte Remastering verleiht dieser Dynamik eine zusätzliche Energie, die Vergleiche mit anderen Meilensteinen des Genres nicht scheuen muss. Damit gewinnen Singles wie „Ritual“, „Make It Easy“, „Tiger in A Dress“ oder auch „Rainbow Child“ einmal mehr an Überzeugungskraft. Anlass zum Feiern bietet aktuell insbesondere die Wiederauflage von „Slam“, denn 2019 markiert das 30-jährige Jubiläum der Album-Erstveröffentlichung.

Tourdaten 2019:

03.12.2019 Hamburg, Knust

04.12.2019 Berlin, Frannz

05.12.2019 Köln, Gebäude 9

06.12.2019 Wetzlar, Event Werkstatt

