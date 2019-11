RUPHUS – Let Your Light Shine

VERÖFFENTLICHUNG » 06.12.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Ruphus

LABEL » Karisma Records, Nonstop Music

06.12.20198 / 9

1976 erschien beim deutschen BRAIN Label das Album „Let Your Light Shine“, das dritte Album der norwegischen Prog Rock Legenden Ruphus.

Das norwegische Label Karisma Records hat nun schon das dritte Album ihrer Landsleute von Jacob Holm-Lupo remastern lassen und veröffentlichen dieses am 06. Dezember.

Mit „Let Your Light Shine“ haben die Skandinavier ein Meisterwerk des 70-er Jahre Jazz-/Fusion-Rocks veröffentlicht, das wunderbar in die abgedrehte und experimentierfreudige Veröffentlichungspolitik des damaligen BRAIN-Labels passte. Die luftigen Jazz-Sounds werden ergänzt durch atmosphärisch dichte Synthie- und Keyboardpassagen und -flächen, knackige Rockgitarren finden ebenso Eingang in die Kompositionen wie die perfekt passende Stimme von Sängerin Gudny Aspås.

Die Neuauflage gibt es erstmals als schwarzes Vinyl, als limitierte transparente Lime-Vinyl-Variante und als CD. Die bisherigen Bootlegs und Re-Issues waren laut Meinungen verschiedener Foristen von minderer Qualität, was man dieser Veröffentlichung in keinster Weise nachsagen kann.

Unsere Ruphus Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 26.11.2019 um 22:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API