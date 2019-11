Take That: Konzertfilm “Odyssey: Greatest Hits Live”

VERÖFFENTLICHUNG » 15.11.2019

Ende 2018 gab es ein spezielles Best of-Album der ultimativen Boyband: Take That hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen, die bekannten Tracks neu eingespielt und in Form eines Konzeptalbums zusammengestellt. “Greatest Hits” hin und her – das war ganz nach meinem Geschmack!

Anlässlich ihres 30-jährigen Band-Jubiläums waren sie dann im Jahr 2019 auf großer Live-Tournee und präsentierten ihre Songs mit einer spektakulären Shows und einer absolut innovativen Bühnenproduktion.

Ja – Take That sind (auch in der Dreierbesetzung) eine der erfolgreichsten Live-Bands aller Zeiten. Darum lohnt sich der Konzertfilm “Odyssey – Greatest Hits Live”, der Mitschnitt aus dem Cardiff Principality Stadium, allemal.

Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen fahren eine unvergessliche Show auf – mit Tänzern und schillernder Kulisse, mit riesigen LCD Leinwänden, mit spektakulären Elementen und unvergessenen Songs. Da das Konzert in Kinosäle weltweit übertragen wurde, darf man sich auf ein perfektes Event freuen.

Als Bonus gibt es ein Interview mit Fan-Fragen, in dem das Trio unter anderem über die Besonderheiten der Cinema-Liveshow spricht.

