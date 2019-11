DATUM» 11.05.2013 ARTIST» Tanita Tikaram VENUE» Reichsabteikirche St. Maximin / Trier Freitags war der Auftritt des famosen Projekts “Tubular Bells for two”, am Samstag gab es den nächsten akustischen Leckerbissen in der ehemaligen Reichsabteikirche St. [weiter lesen]